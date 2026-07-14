Identifican a joven encontrada sin vida en la Circunvalación Norte de Santiago

Bartolo García

Las autoridades identificaron como Lissette Noemí Almonte Peña, de 18 años, a la joven encontrada sin vida la mañana de este lunes en la Circunvalación Norte de Santiago, próximo a la entrada de Monte Adentro. El caso ha generado consternación entre familiares, amigos y residentes de la zona.

La víctima era oriunda de la comunidad Los Cocos, en el distrito municipal San Francisco de Jacagua. Su identidad fue confirmada por varios de sus hermanos, quienes acudieron al lugar del hallazgo y señalaron que la última vez que fue vista con vida fue alrededor de las 6:00 de la tarde del domingo.

Tras el descubrimiento del cadáver, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y establecer las causas de la muerte.

El levantamiento del cuerpo fue realizado por el médico legista luego de una espera de más de cuatro horas, debido a que fue necesario aguardar la llegada del personal de la Policía Científica, que se encontraba atendiendo otras diligencias investigativas, según informaron las autoridades presentes en la escena.

El caso despertó gran expectativa entre residentes de Don Pedro, Monte Adentro y comunidades cercanas, quienes acudieron al lugar tras conocerse la noticia. La presencia de las autoridades también provocó una congestión vehicular en el tramo sur-norte de la Circunvalación Norte mientras se desarrollaban los trabajos de procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento ni han establecido si el caso es investigado como un homicidio o bajo otra hipótesis, por lo que las pesquisas continúan en curso.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteraron que mantienen activa la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, una vez concluyan los análisis periciales y las diligencias investigativas.

De manera preliminar, trascendió que la principal línea de investigación apunta a la pareja sentimental de la joven, quien sería señalado como el presunto responsable del hecho. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión y continúan desarrollando las investigaciones.