IDAC refuerza controles por uso indebido de drones durante evento masivo en el Centro Olímpico

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) emitió una advertencia pública ante el uso no autorizado de drones en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se desarrolla un concierto de alta concentración de público durante este fin de semana.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, llamó la atención sobre el riesgo que representa cualquier vuelo no regulado de aeronaves no tripuladas en espacios urbanos y con alta afluencia de personas.

El funcionario explicó que estas operaciones pueden interferir con trayectorias aéreas seguras y poner en peligro tanto a los asistentes al evento como a las aeronaves autorizadas que transitan por la zona.

Indicó que el Reglamento Aeronáutico Dominicano RAD 107 establece los requisitos, permisos y limitaciones técnicas para la operación de drones dentro del territorio nacional.

“Volar un dron sin autorización en un lugar densamente poblado o durante actividades masivas es una violación grave que puede provocar incidentes lamentables”, señaló Rodríguez Durán.

El IDAC recordó que todos los operadores deben registrar tanto el dron como al piloto en la base de datos oficial, como medida básica de cumplimiento normativo.

Asimismo, se destaca que en áreas urbanas o cercanas a multitudes, se debe solicitar permiso previo a las autoridades aeronáuticas, conforme lo establecen los procedimientos de seguridad aérea.

El reglamento también exige respetar alturas máximas de vuelo, zonas restringidas, áreas de seguridad y mantener contacto visual permanente con la aeronave.

La institución recordó que infracciones a estas disposiciones pueden conllevar sanciones, incluyendo confiscación del equipo, multas y acciones administrativas.

El IDAC señaló que continúan monitoreando el entorno del Centro Olímpico mediante personal especializado y sistemas de vigilancia aérea.

Se invita a la ciudadanía a reportar cualquier operación sospechosa de drones que pudiera vulnerar la seguridad aérea o física de los asistentes.

Rodríguez Durán reiteró que la misión del IDAC es preservar la integridad del espacio aéreo bajo estándares internacionales y prevenir accidentes relacionados con aeronaves no tripuladas.

También afirmó que el organismo mantiene una política de puertas abiertas para acompañar a operadores responsables que busquen certificarse correctamente.

Finalmente, el IDAC hizo un llamado a disfrutar de la actividad musical de manera segura y respetando las normativas que protegen la vida humana y la movilidad aérea.

#eljacaguero #IDAC #RAD107 #SeguridadAérea #CentroOlímpico #Drones #SantoDomingo #EventosMasivos