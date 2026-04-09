ICE efectúa este año más apresamientos y menos deportaciones en NYC; figuran dominicanos

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Según nuevos datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes federales de inmigración destinados en esta ciudad arrestaron a principios de 2026 al triple de personas que, en el mismo período de 2025, pero un menor número de los arrestados resultó en deportación. Entre los detenidos y deportados figuran varios dominicanos.

En las primeras ocho semanas de 2026, el ICE arrestó a más de 1.200 personas en la región, y 195 resultaron en deportación. En el mismo período de 2025, el ICE arrestó a 462 inmigrantes y fueron deportados 342. Esto representa una tasa de deportación del 16 % en 2026, en comparación con una tasa del 74 % en 2025.

Amy Belsher, abogada supervisora de la Unión de Libertades Civiles de NY, afirmó que el aumento de arrestos indica una estrategia de “detenciones primero, preguntas después” en la aplicación de las leyes de inmigración.

Señaló que se está deteniendo ilegalmente a un gran número de inmigrantes, y que los jueces se están dando cuenta rápidamente de que no existen motivos para la deportación.

Entre enero de 2023 y marzo de 2024, el ICE arrestó a 2.867 menores. Durante los primeros 14 meses de la administración Trump, los agentes arrestaron a 466, lo que representa una disminución del 84 %.

Pero estas detenciones dieron lugar a más deportaciones: 196 durante la segunda administración de Trump y 187 durante la de Biden. El aumento de las deportaciones, a pesar de la drástica disminución de las detenciones de jóvenes, desconcertó tanto a Belsher como a Benson.

La duración de las detenciones se disparó durante el mandato del presidente Donald Trump, pero parece que se está acortando.