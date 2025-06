IBERIA Y BANCO LÓPEZ DE HARO presentan Tarjeta de Crédito VISA INFINITE

Santo Domingo DN Jueves 12 de Junio 2025. Iberia, VISA y Banco López de Haro, se han unido para lanzar al mercado la tarjeta de crédito VISA INFINITE IBERIA metálica que ofrece exclusivos beneficios y ventajas con la aerolínea española Iberia. Entre los beneficios destaca la posibilidad de acumular Avios con el programa Iberia Club para canjearlos por billetes aéreos en las aerolíneas asociadas a Oneworld de clase mundial como British Airways o American Airlines, reservar en hoteles con descuentos especiales, alquiler de vehículos, además de aprovechar la amplia oferta de servicios que ofrecen los más de 60 aliados internacionales a este programa.

El evento contó con la presencia del Ilustrísimo Sr. Ricardo González, Consejero y Agregado Cultural de la Embajada de España, la Ilustrísima Sra. Pilar Serret, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España, la Sra. Ana Adela Vásquez, Gerente de Iberia para República Dominicana y Cuba, el Sr. Gustavo Turquía, Gerente General de VISA, la Sra. Marta Ors Arranz, Directora Ejecutiva de la Cámara Española de Comercio en República Dominicana, así como de miembros del Consejo de Administración y ejecutivos del Banco López de Haro.

En representación del Banco, el Presidente, Sr. José Antonio Rodríguez Copello, dio inicio al evento con unas breves palabras de bienvenida, luego tomó la palabra el Sr. Pedro Rodríguez, VP Ejecutivo, señalando que los tarjetahabientes obtendrán 1 Avios por cada dólar o RD$100 pesos de consumo y el doble de Avios al comprar en iberia.com o en la oficina de ventas de IBERIA de República Dominicana. Además, recibirán 15,000 Avios como Bono de Bienvenida al consumir dentro de los primeros tres meses US$1,000 o su equivalente en pesos, más un Bono extra de 5,000 Avios al consumir US$15,000 o su equivalente en pesos el primer año luego de su emisión. Contará con el servicio exclusivo de Before Boarding con 6 accesos gratuitos incluyendo 2 accesos a la sala SKY y 8 accesos anuales a las salas VIP alrededor del mundo mediante Priority Pass, atención personalizada Visa Iberia Banco López de Haro: un canal directo, cercano y eficiente para cualquier gestión o consulta relacionada con Iberia, Avios o beneficios compartidos. La tarjeta es compatible con Apple Pay asegurando una experiencia ágil e integrada con dispositivos móviles.

Acto seguido, el Sr. Gustavo Turquía, Gerente General de VISA resaltó “en colaboración con el Banco López de Haro e Iberia, nos sentimos muy orgullosos de presentar la primera tarjeta metálica Visa de marca compartida en el país. Sabemos que República Dominicana se ha consolidado como un destino turístico de renombre mundial, atrayendo a millones de visitantes cada año y, al mismo tiempo, cuenta con un creciente número de dominicanos que viajan al extranjero. Por ello, productos de marca compartida con propuestas de valor enfocadas en el turismo, como la Visa Infinite Iberia Banco López de Haro son esenciales para seguir generando valor a los consumidores locales, especialmente en un corredor tan relevante como es República Dominicana y España. Con este lanzamiento reafirmamos nuestro compromiso con socios de primer nivel como Banco López de Haro e Iberia, así como con sus clientes, para continuar innovando y ofreciendo propuestas de valor que superen sus expectativas”.

Por parte de Iberia, IAG Loyalty y el grupo IAG la Sra. Ana Adela Vásquez, Gerente de Iberia República Dominicana y Cuba expresó que se sienten profundamente comprometidos con el mercado dominicano “Eso se refleja tanto en la relevancia que tiene para nosotros nuestras alianzas comerciales, como también en el importante crecimiento de nuestra operación no solo en el país, sino en toda la región. Por poner un ejemplo, nuestra ruta entre Santo Domingo y Madrid irá creciendo a lo largo de la próxima temporada de invierno hasta llegar a 13 frecuencias semanales, ofreciendo así cada vez más opciones a nuestros clientes para sus viajes a Europa. Y esa importante apuesta no solo queda ahí, pues en el conjunto de América Latina y El Caribe vamos a desplegar una capacidad récord de 5,5 millones de asientos durante este año” señaló. Con esta tarjeta los clientes tendrán incluido como beneficio exclusivo tener el Nivel Plata de Iberia Club, con todos los Beneficios diferenciales que esto conlleva como Facturación Prioritaria por mostrador de Business, embarque prioritario y atención personalizada. Porque viajar, hoy más que nunca, no es solo llegar al destino, sino disfrutar del camino. “Estoy convencida de que esta tarjeta será un gran éxito. No solo por su propuesta de valor, sino porque responde a un cliente sofisticado, global, y conectado, que busca mucho más que una tarjeta: busca pertenecer a algo más grande”.

El tarjetahabiente podrá disfrutar de doble saldo con límites independientes en pesos y dólares, avances de efectivo en cajeros nacionales e internacionales, notificación de sus transacciones en línea, entre otros. Esta tarjeta se puede solicitar en todas las sucursales del Banco López de Haro, por el teléfono 809-535-8994, así como a través de su página web www.blh.com.do.