HYLSA conmemora su 40 aniversario con misa especial de acción de gracias

La empresa HYLSA celebró cuatro décadas de trayectoria ofreciendo soluciones automotrices integrales en neumáticos, baterías, lubricantes y servicios especializados para vehículos livianos y pesados en la República Dominicana.

Bajo el lema 40 años de confianza sobre ruedas, la empresa celebró una misa con la presencia de sus lideres, colaboradores y aliados como una conmemoración especial ante este importante hito.

Durante cuatro décadas de trayectoria, la empresa se ha consolidado en el sector automotriz como un referente a nivel nacional en soluciones automotrices integrales basados en un modelo de excelencia en servicio, innovación y cobertura.

“Cada kilometro recorrido en estas cuatro décadas ha sido posible gracias a la confianza de quienes hemos formado parte de la familia HYLSA” destacó Giovanni Herrera, presidente de HYLSA. En la misa de conmemoración del 40 aniversario participaron Kristian Herrera, Karen Herrera y Dinorah Herrera ejecutivos de la empresa.

Agradecieron además a los clientes de sus cinco centros ubicados en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, de quienes han recibido un respaldo a lo largo de su trayectoria, aprovechando la presencia estratégica de la empresa en todo el territorio nacional.

Bajo la promesa de atención especializada con altos estándares de calidad, HYLSA cuenta con un equipo técnico que ofrece alineación, balanceo, rotación de neumáticos y llenado de nitrógeno, garantizando seguridad y prolongando la vida útil de los vehículos.

La empresa es representante en el país de marcas líderes a nivel internacional como Bridgestone, Firestone, Pirelli, Grenlander, Nexen, entre otras.