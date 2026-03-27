Hyatt Inclusive collection destaca aperturas, expansión y reconoce socios en reunión anual

Hyatt’s Inclusive Collection celebró su encuentro anual de ventas en Hyatt Centric Santo Domingo, reuniendo a destacados touroperadores del mercado local, con el objetivo de resaltar el crecimiento de su portafolio en la República Dominicana y su continua contribución al sector turístico del país.

Durante el evento, los asistentes conocieron la variada oferta de marcas con presencia en la región, incluyendo Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts y Sunscape Resorts & Spas.

A través de presentaciones interactivas de cada resort, Inclusive Collection destacó su propuesta de valor para los viajeros dominicanos, enfocada en altos estándares de servicio y experiencias memorables.

En el encuentro, el equipo comercial reforzó los beneficios de Confidant Collective, un conjunto de herramientas de alto nivel diseñadas para potenciar a los socios comerciales, junto con su reciente integración con Playa Hotels & Resorts y la alianza estratégica con Bahía Príncipe, un hito que fortalece el ecosistema de recursos disponibles para turoperadores.

El programa celebró el crecimiento significativo de su portafolio, incluyendo el próximo debut de Hyatt Vivid Punta Cana, una marca lifestyle creada para una nueva generación de viajeros que buscan autenticidad, comodidad y conexión con la cultura local.

Como parte de la agenda, Hyatt’s Inclusive Collection reconoció a sus principales socios comerciales durante el Top Ten 2025, una distinción anual que premia a agencias y turoperadores cuyo desempeño sobresaliente continúa impulsando el éxito de la marca en la República Dominicana.