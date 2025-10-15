Humano Seguros lanza Premios Nacionales de Seguridad Vial para impulsar una movilidad responsable

Bartolo García

La empresa Humano Seguros anunció el lanzamiento de la primera edición de los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial, una iniciativa pionera que busca inspirar, reconocer y apoyar soluciones concretas para reducir la alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el país.

El evento de presentación se celebró en el hotel JW Marriott y fue encabezado por José Zapata, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros, junto a Diomares Musa, vicepresidente de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales.

También participaron como aliados estratégicos la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, acompañados de personalidades del sector académico, medios de comunicación, organizaciones civiles y empresariales.

Durante su discurso, José Zapata subrayó que la seguridad vial debe asumirse como un problema humano y social, más allá de sus consecuencias económicas. “Cada accidente representa una vida truncada, una familia afectada y un talento que el país pierde. Nuestro compromiso es promover conciencia y acción colectiva”, expresó.

El ejecutivo explicó que los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial nacen con la intención de movilizar ideas transformadoras, capaces de generar cambios sostenibles que contribuyan a una República Dominicana con calles más seguras y ciudadanos más conscientes.

Por su parte, Diomares Musa detalló la estructura y alcance del galardón, indicando que se trata de un esfuerzo multisectorial que integra a medios de comunicación, universidades, instituciones públicas, emprendedores e innovadores. “Creemos que las ideas que salvan vidas deben ser reconocidas y multiplicadas”, afirmó.

El jurado, conformado por figuras de alto nivel, garantizará la transparencia del proceso. Entre sus miembros se encuentran Milton Morrison (INTRANT), Tobías Crespo (diputado), los periodistas Miguel Franjul, Mariasela Álvarez, Inés Aizpún, Altagracia Salazar y Omar Santana, así como representantes del BID, SNS, INTEC, UNIBE, UNPHU, y las fundaciones MOVIDO y Accidentes RD.

Los premios se desarrollarán en cuatro categorías principales: Periodismo, para destacar reportajes y análisis sobre seguridad vial; Divulgación, enfocada en campañas educativas y de sensibilización; Investigación, que reconocerá tesis o estudios académicos; e Innovación, dedicada a soluciones tecnológicas o productos que promuevan la movilidad segura.

Podrán participar periodistas, medios de comunicación, agencias, influencers, ONGs, instituciones públicas y privadas, universidades y estudiantes, con trabajos realizados entre el 1.º de enero de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

El período de postulaciones estará abierto desde el 7 de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y la ceremonia de premiación se celebrará en octubre de 2026. Cada categoría ganadora recibirá RD$500,000 y un trofeo de reconocimiento.

Durante el lanzamiento se firmó un acuerdo de cooperación entre Humano Seguros, la Alcaldía del Distrito Nacional y el INTRANT, con el objetivo de canalizar las propuestas ganadoras para su evaluación y posible implementación en políticas y programas de seguridad vial.

El convenio fue calificado como un hito interinstitucional, ya que permitirá convertir las ideas premiadas en acciones concretas, reforzando la cooperación entre los sectores público y privado para promover soluciones sostenibles que impacten positivamente la movilidad urbana.

A través de esta iniciativa, Humano Seguros reafirma su papel como empresa ciudadana responsable, trascendiendo el ámbito asegurador para convertirse en un agente de transformación social, comprometido con la protección de vidas y la construcción de una cultura de tránsito segura y solidaria.

Con esta primera edición de los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial, la compañía marca un precedente en la responsabilidad corporativa dominicana, uniendo innovación, comunicación y compromiso humano en la búsqueda de una República Dominicana más segura, consciente y respetuosa en las vías.

