Humanidades UASD presenta conferencia sobre Uso de la Caballería en campañas militares entre 1493-1505

La Facultad de Humanidades (FH), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), auspició la conferencia “El Uso de la Caballería Ligera durante las primeras campañas militares en la Isla de la Española 1493-1505”, a cargo del maestro e, historiador Alfredo Bueno Jiménez.

El decano de la facultad, maestro Gerardo Roa Ogando, encabezó la actividad junto al director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), maestro Augusto Bravo y la coordinadora de la cátedra de Historia Dominicana, maestra Petronila Dotel.

Roa Ogando agradeció al conferencista por su exposición y felicitó a los maestros Bravo y Dotel, por coordinar el evento, el cual siempre hemos apoyado por la alta calidad académica.

En tanto, el director del CRAI, maestro Bravo, expresó que “siempre estaré dispuesto a colaborar con este tipo de actividad, nuestra Universidad es un gran centro de propuesta para consolidar la investigación, los docentes tenemos la responsabilidad de transmitir a los estudiantes nuestras investigaciones”.

De su lado, la coordinadora de la cátedra de historia, la maestra Dotel, explicó que la cátedra de Historia quiere seguir creciendo y profundizando la investigación y hacer que cualquier tema sea mirado desde la óptica de la investigación.

Mientras que el conferencista Bueno Jiménez, durante su exposición, indicó que este estudio da una visión panorámica enfocándose en el conflicto con Cristóbal Colón y el aspecto militar, resistencia indígena, proceso de conquista, los elementos o instrumentos que utilizan los que conquistan y los que resisten.

Sostuvo que las campañas de sometimiento del Cibao, donde participó Bartolomé de las Casas, de 1494-1498, están muy detalladas y reveló que lo interesante del equipamiento militar utilizado por los jinetes y las caballerías que se utilizaban, eran caballerías que montaban la musulmana o ligera.

Bueno Jiménez dijo que el uso de esta caballería es algo espectacular y donde más se utilizó fue en las campañas del Cibao, específicamente en la Batalla de la Vega Real.

En la conferencia estuvieron presentes, también, pasadas autoridades de la Universidad, dentro de las que destacan la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Rosel Fernández; el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Alexi Martínez; el ex director de la Escuela de Comunicación Social, maestro Giovanni Matos; la ex directora de la Escuela de Psicología, doctora Ana Jacqueline Ureña, así como estudiantes y personal administrativo.