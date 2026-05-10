La secretaria general del partido presentó su rendición de cuentas y reafirmó su compromiso con la continuidad del cambio impulsado por Luis Abinader

Bartolo García

La Romana.– La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, encabezó este domingo un amplio encuentro regional en La Romana, donde consolidó el respaldo de dirigentes y militantes de toda la región Este del país.

La actividad fue realizada en el Club Deportivo Virgilio Castillo Chola y reunió a representantes del PRM provenientes de provincias como La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata, como parte del recorrido nacional de rendición de cuentas que desarrolla la dirigente política.

@bartolo.garcia86 Carolina Mejía fortalece apoyo del PRM en el Este durante multitudinario encuentro en La Romana La secretaria general del partido presentó su rendición de cuentas y reafirmó su compromiso con la continuidad del cambio impulsado por Luis Abinader. Eljacaguero.com ♬ sonido original – bartolo Garcia

Durante su intervención, Carolina presentó los resultados de su gestión de ocho años al frente de la Secretaría General del PRM, destacando el fortalecimiento organizativo del partido y el trabajo realizado junto a las bases en todo el territorio nacional.

La dirigente afirmó que el PRM debe mantenerse conectado con la gente y continuar fortaleciendo el proyecto político encabezado por el presidente Luis Abinader, resaltando el compromiso de la militancia con la continuidad del cambio.

“Desde el 22 de marzo que inicié un recorrido nacional, he tenido la dicha de escuchar y ver a nuestra gente comprometida y con ganas de vencer una vez más. Esto es claro, si seguimos así, el 2028 será de nosotros”, expresó Carolina ante cientos de simpatizantes.

Uno de los momentos más aplaudidos del acto se produjo cuando Mejía afirmó que la República Dominicana nunca ha tenido una mujer presidenta y aseguró que esa realidad “está por cambiar”, enviando así una clara señal sobre sus aspiraciones políticas futuras.

La secretaria general del PRM también destacó la importancia de acompañar al presidente Abinader tanto en los momentos positivos como en los desafíos de gestión, resaltando la unidad y el compromiso partidario.

El encuentro contó con la participación de senadores, diputados, alcaldes, presidentes municipales del PRM y diversas figuras políticas de la región Este, quienes manifestaron su respaldo a Carolina Mejía y valoraron su liderazgo dentro de la organización oficialista.

Entre los asistentes estuvieron los senadores Santiago Zorrilla y otras importantes figuras políticas y sociales del país, consolidando el evento como una de las principales demostraciones de fuerza política del PRM en la región Este durante el presente año.