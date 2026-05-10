Agricultura intensifica vigilancia en la frontera para proteger producción nacional

Bartolo García

Elías Piña.– El Ministerio de Agricultura informó el reforzamiento de los controles fronterizos y la implementación de nuevas medidas de sanidad vegetal en la provincia Elías Piña, con el propósito de proteger la producción agrícola nacional y evitar la entrada de plagas y enfermedades al país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, durante un recorrido por la zona fronteriza, acompañado de técnicos de la institución y personal de la Regional Suroeste, donde supervisó las acciones que serán ejecutadas en el área.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria en parcelas fronterizas, así como la implementación de un sistema de inspección destinado a impedir el trasiego de productos agrícolas prohibidos.

Asimismo, las autoridades informaron que se mantendrá un monitoreo constante de residuos de plaguicidas en productos agrícolas destinados a exportación hacia mercados como Estados Unidos y Europa, con el objetivo de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos.

El funcionario también adelantó que será aplicada una veda para proteger la producción de habichuela en el valle, medida que entrará en vigencia a partir del mes de noviembre como parte de las estrategias de preservación agrícola en la zona fronteriza.

Espaillat destacó que la sanidad vegetal representa un eje fundamental para la seguridad alimentaria del país y aseguró que el Ministerio dispondrá de nuevas unidades vehiculares para facilitar el trabajo de supervisión y monitoreo que realiza el personal técnico en la región.

El ministro reconoció la importancia económica del intercambio comercial con Haití, pero enfatizó que los controles fitosanitarios deben mantenerse como prioridad para proteger la producción agrícola dominicana y garantizar alimentos seguros para la población.

Además, anunció el seguimiento a proyectos de reparación de infraestructuras agrícolas en provincias fronterizas y la puesta en marcha de un programa de siembra de tamarindo con estudiantes jóvenes, como parte de una estrategia de desarrollo sostenible para Elías Piña.