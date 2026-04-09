Hoteles de Puntacana Resort reciben certificación internacional por su compromiso ambiental

Bartolo García

PUNTA CANA, La Altagracia.– Tres hoteles del prestigioso Puntacana Resort fueron reconocidos con la certificación internacional Green Key para el período 2025–2026, destacando su compromiso con la sostenibilidad en la industria turística.

Las propiedades galardonadas son Tortuga Bay Puntacana, The Westin Puntacana Resort y Four Points by Sheraton Puntacana Village, que superaron rigurosos estándares internacionales en materia ambiental.

De acuerdo con los resultados de la evaluación, Four Points by Sheraton Puntacana Village obtuvo una puntuación de 92.95 %, seguido de The Westin Puntacana Resort con 91.05 % y Tortuga Bay Puntacana con 90.85 %, logrando todos la Distinción Green Key.

Este reconocimiento ha sido posible gracias al trabajo sostenido impulsado por la Fundación Puntacana, entidad que lidera iniciativas orientadas a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible en la zona.

Entre sus programas se destacan la restauración de arrecifes de coral, el manejo responsable de residuos, la educación ambiental y el impulso del ecoturismo, acciones que fortalecen el desempeño ambiental de estos hoteles.

La certificación Green Key, promovida por la Foundation for Environmental Education y coordinada en el país por el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, reconoce a establecimientos turísticos que aplican prácticas sostenibles y reducen su impacto ambiental.

Entre los criterios evaluados se incluyen el uso eficiente del agua y la energía, la correcta gestión de residuos, la protección de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas en alimentos y bebidas.

Asimismo, el programa fomenta la educación ambiental entre colaboradores, huéspedes y comunidades, promoviendo una cultura de sostenibilidad dentro del sector turístico.

Con estas certificaciones, Puntacana Resort reafirma su liderazgo como destino turístico responsable, apostando por un modelo que combina calidad, innovación y respeto por el medio ambiente en beneficio de las futuras generaciones.