Hostos Rizik devela señalización del Corredor Ecológico Cibao Sur Padre Luis Quinn

Bonao, Santo Domingo, – El director ejecutivo de la Red Vial Hostos Rizik encabezó, junto a autoridades locales de las provincias Monseñor Nouel y San José de Ocoa, el develamiento de la señalización del Corredor Ecológico Cibao Sur Padre Luis Quinn, a cargo del Fideicomiso RD Vial.

Esta señalización honra la memoria del padre Luis Quinn, destacado defensor del medioambiente y de los recursos naturales, y a la vez fortalece la identidad de las comunidades que enlaza este corredor, entre ellas Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga y San José de Ocoa.

Esta carretera panorámica constituye una extraordinaria infraestructura vial, caracterizada por exuberantes paisajes naturales, abundante vegetación y elevaciones montañosas rodeadas por ríos y arroyos, lo que la convierte en un importante atractivo turístico.

Gracias a esta señalización, la zona se colocará en el mapa mundial, atraerá inversión, generará empleos, impulsará el desarrollo regional y, en consecuencia, impactará de manera positiva la calidad de vida de sus habitantes, misión fundamental del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, expresó Rizik durante su intervención.

En el acto participaron la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, así como los alcaldes de las comunidades que enlaza el corredor, encabezados por Pedro Contreras Burgos (Radhames), alcalde de Piedra Blanca, quien, en su calidad de anfitrión, ofreció las palabras de bienvenida en nombre de los demás alcaldes.

La bendición del acto estuvo a cargo del padre Pedro Tirado, mientras que las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por Víctor Minaya, CEO de Cacao Green Ecoluxury y promotor del desarrollo del turismo sostenible en la zona.

Minaya destacó que acciones como esta tienen la capacidad de transformar la historia de los pueblos, subrayando que los nombres y las marcas son elementos fundamentales para promover y posicionar un destino, especialmente cuando se trata de turismo.

“En consecuencia, existen sobrados motivos para agradecer a Hostos Rizik por su apoyo y visión en la señalización del Corredor Ecológico, el cual se convertirá en el motor que impulse el despegue definitivo de dos provincias ecoturísticas como Monseñor Nouel y San José de Ocoa, así como de las comunidades que las conforman”, señaló el empresario.