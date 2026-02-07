Hospiten se posiciona entre las empresas más admiradas del país, según revista Mercado

Santo Domingo. – Hospiten ha sido reconocido como una de las empresas más admiradas de la República Dominicana, formando parte del top 10 en la categoría Clínicas, según la prestigiosa Revista Mercado en su ranking 2025.

El estudio “Empresas Más Admiradas en República Dominicana 2025”, realizado por Read Investigación & Consultoría, evaluó a diversas compañías del país a través de 500 entrevistas telefónicas basadas en un cuestionario de preguntas abiertas. La muestra incluyó un 70 % de suscriptores de la revista Mercado y un 30 % del público general, mayores de 21 años, con distribución equitativa entre hombres y mujeres, residentes en distintas localidades del país.

La investigación contempló 51 categorías de actividad económica y evaluó a las empresas bajo criterios clave como prestigio, innovación, fortaleza económica, capacidad gerencial, responsabilidad social, capacitación, tecnología, servicio y calidad. Estos criterios sustentan el reconocimiento a las compañías más admiradas del país y reflejan su impacto en el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la excelencia en la atención médica, la innovación y la calidad en el servicio. Para Hospiten, estar entre las empresas más admiradas es un incentivo para continuar ofreciendo soluciones de salud de primer nivel a nuestros pacientes”, destacó Xabier Pacios, director general de Hospiten en República Dominicana..

Hospiten continúa consolidándose como un referente en el sector salud, impulsando iniciativas que combinan tecnología de vanguardia, atención personalizada y responsabilidad social, pilares que fortalecen su liderazgo en la región.