Hospiten obtiene el Sello EFQM 600, reconocimiento internacional a la excelencia en la gestión organizativa

Santa Cruz de Tenerife.- Hospiten obtubo el Sello EFQM 600, reconocimiento refleja unuevo nivel de excelencia en su gestión, de acuerdo con el modelo EFQM (European Foundation for Quality Management). Antes de esta nueva certificación, el grupo ya contaba con el Sello EFQM 500. Dicho modelo es la herramienta de gestión más utilizada a nivel mundial para evaluar y mejorar la gestión organizativa.

El Sello EFQM 600 implica un reconocimiento internacional que distingue a la organización como un referente en excelencia, al haber superado una evaluación rigurosa basada en criterios como liderazgo, estrategia, personas, alianzas, procesos y resultados. Además, esta distinción refleja un firme compromiso con la mejora continua, la innovación, la sostenibilidad y la calidad, consolidando a la organización como una entidad que busca la excelencia en todas sus áreas de gestión.

Este reconocimiento transmite una serie de valores fundamentales que fortalecen la identidad y reputación de la organización. En primer lugar, genera confianza y credibilidad al reforzar su imagen ante clientes, empleados, socios y la sociedad en general. También refleja un sólido compromiso con la excelencia, evidenciando que la organización no solo cumple, sino que supera los estándares de calidad. Asimismo, promueve la transparencia y la responsabilidad, al basarse en una gestión ética, sostenible y orientada a resultados. Este reconocimiento impulsa además la innovación y el aprendizaje continuo, fomentando una cultura abierta al cambio y a la mejora constante. Finalmente, pone de manifiesto una clara orientación al cliente y al talento, demostrando la importancia que la organización concede tanto a la satisfacción del paciente como al desarrollo de las personas que la integran.

Así, con la obtención del EFQM 600, Hospiten consolida la posición como una organización referente en la gestión sanitaria de excelencia. Este logro no solo reconoce el esfuerzo y la dedicación de todos los equipos por ofrecer servicios de calidad y sostenibles, sino que también reafirma el compromiso del grupo con la mejora continua, la innovación y la satisfacción de pacientes y profesionales.