Hospital Marcelino Vélez informa detención individuo intentó robar en sus instalaciones

Santo Domingo. – El Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana informó sobre la detención de un individuo que intentaba cometer actos delictivos dentro de sus instalaciones, acción que fue neutralizada de manera rápida y efectiva por el equipo de seguridad del centro.

Agentes del área de Seguridad del hospital identificaron y detuvieron a la persona, quien durante varios días acudió al recinto haciéndose pasar por paciente, hasta que intentó ejecutar un robo contra usuarios. El individuo, que se encontraba bajo vigilancia previa, fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

El director del hospital, doctor Willy Victoria, destacó que la acción es un reflejo del compromiso del centro con la seguridad de sus pacientes y del personal.

“Nuestro deber es cuidar no solo la salud, sino también la tranquilidad de quienes confían en nosotros. Contamos con un equipo de vigilancia altamente capacitado que trabaja día y noche para garantizar un ambiente seguro dentro del hospital”.

De su lado, el coronel José Heredia, encargado de Seguridad del Servicio Nacional de Salud (SNS), subrayó la eficiencia del cuerpo de seguridad en este caso.

“El trabajo coordinado y la vigilancia constante permitieron detectar y detener a tiempo a este individuo, evitando que lograra su objetivo. La seguridad de los hospitales de la Red Pública es una prioridad, y este hecho lo confirma”.

El Hospital Marcelino Vélez Santana reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por su comprensión y colaboración, y aseguró que continuará reforzando las medidas de seguridad para proteger a pacientes, familiares y personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana.