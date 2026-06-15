Hospital Lincoln en El Bronx con premio nacional por sus programas de detección precoz cáncer de pulmón

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Hospital Lincoln en El Bronx fue designado recientemente “Centro de Excelencia por GO2 for Lung Cancer”, organización reconocida en Estados Unidos que apoya la atención e investigación del cáncer de pulmón.

El Hospital Lincoln atiende a una extensa comunidad. Su área de servicio abarca aproximadamente a 576,000 residentes, cuenta con 665 camas operativas y registra alrededor de 461,000 visitas a sus clínicas anualmente para atender diferentes casos.

El centro hospitalario es dirigido por la dominicana Cristina Contreras, LMSW, MPA, FABC, con más de 30 años de experiencia y liderazgo progresivo en la gestión a nivel ejecutivo de operaciones y servicios hospitalarios, ambulatorios, clínicos y auxiliares en el área de salud, creando una profunda conexión personal con las comunidades a las que sirve.

El personal del hospital está muy orgulloso de su nueva distinción. Esperamos poder llegar a más personas en la comunidad para ayudar a quienes corren riesgo de padecer cáncer de pulmón u otra enfermedad, precisa.

Asimismo, Contreras estuvo anteriormente en la misma posición en NYC Health + Hospitals/North Central Bronx (NCB) y luego en NYC Health + Hospitals/Metropolitan en Manhattan, donde acuden cientos de miles de pacientes anualmente. Alberga uno de los Centros de Trauma de Nivel 1 más concurridos y activos de toda la región.

Por su parte, el doctor Elie Hatem quien ejerce en el Lincoln, afirma que las tomografías computarizadas permiten a los profesionales médicos del hospital ser proactivos en el tratamiento del cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, provocando aproximadamente 1,8 millones de fallecimientos al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En NYC es la principal causa de muerte, con aproximadamente 2,700 personas anualmente. A nivel del estado aproximadamente 6,700 mueren por esta misma causa y 14,000 nuevos casos se diagnóstican cada año.

En EE. UU. provoca la muerte de aproximadamente 125,000 personas cada año, y se registran aproximadamente 229,410 nuevos casos. Es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en el territorio estadounidense.

Se registran cerca de 2,5 millones de nuevos casos al año, que lo convierte también en uno de los cánceres más comunes en el mundo, según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC).

Los sintomas más comunes de la enfermedad: Tos persistente o empeora con el tiempo; dolor en el pecho al respirar profundo, toser o reír; Tos con sangre o esputo de color óxido; dificultad para respirar; y pérdida de peso inexplicable y fatiga constante.

Causas y factores de riesgo: Tabaquismo: Riesgo número uno y está vinculado a la gran mayoría de los casos; humo de segunda mano al inhalarlo de otros fumadores; exposición a sustancias como el gas radón, el asbesto (amianto) o el arsénico; y contaminación del aire y genética, antecedentes familiares y predisposición genética.