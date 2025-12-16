Hospital Infantil Arturo Grullón garantiza suministro continuo de agua potable, afirma su directora

Bartolo García

La directora del Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, doctora Alicia Rivas, aseguró que el servicio de agua potable en el centro de salud se mantiene de manera eficiente y constante, permitiendo el normal funcionamiento de todas sus áreas.

Rivas ofreció estas declaraciones al ser abordada por periodistas, ante informaciones difundidas en redes sociales que sugerían supuestas deficiencias en el suministro del líquido en el hospital.

La directora fue enfática al señalar que el hospital cuenta con acceso diario a agua potable, lo que garantiza condiciones adecuadas para la atención de los pacientes y el desarrollo de los servicios médicos.

Dra. Alicia Rivas

Indicó que todos los departamentos del centro asistencial están operando con normalidad, sin que se hayan presentado contratiempos relacionados con la disponibilidad de agua.

En ese sentido, destacó que el personal médico, administrativo y de apoyo continúa brindando asistencia de manera regular a los pacientes pediátricos que acuden al hospital.

La doctora Rivas aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo del director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, así como de su equipo técnico, por el soporte ofrecido cuando ha sido necesario.

“Agradezco al ingeniero Andrés Cueto por brindarnos apoyo cada vez que hemos necesitado colaboración ante cualquier eventualidad”, expresó la directora del centro hospitalario.

Asimismo, valoró positivamente que Coraasan mantiene una comunicación constante, informando con antelación sobre cierres programados del servicio cuando se realizan trabajos de mantenimiento o mejoras en el sistema.

Rivas explicó que, en situaciones puntuales, la entidad ha dispuesto el envío de camiones cisterna para reforzar el abastecimiento, asegurando la continuidad del servicio de agua en el hospital.

Finalmente, reiteró que el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón no presenta problemas de suministro de agua potable, y reafirmó su compromiso de seguir garantizando una atención de calidad a los niños y niñas que reciben servicios en el centro.