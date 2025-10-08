Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Nacionales

Hospital Gregorio Luperón reafirma su compromiso con la salud de Montellano, Puerto Plata

El JacagueroBy 1 Min Read
1000306649

Montellano, Puerto Plata. –   El director del centro de salud, doctor Miguel Almonte, aseguró que, en el marco de su misión de brindar servicios de salud dignos y eficientes, el centro hospitalario fortalece su capacidad operativa y humana, gestionando activamente su inclusión en el plan nacional de intervención y mejora previsto para el próximo año.

Más:  Altagracia González inicia proceso de motivación e inscripción líderes y dirigentes de Santiago

Actualmente, el centro hospitalario cuenta con insumos, medicamentos y un equipo de profesionales comprometidos con ofrecer atención oportuna y de calidad a la población de Montellano. Esta disponibilidad reafirma el compromiso institucional con el bienestar de la comunidad.

Además, se trabaja con enfoque estratégico en la modernización de la infraestructura hospitalaria, como parte de una visión integral que busca garantizar espacios más seguros, funcionales y humanizados para pacientes y personal médico.

Más:  Sargento mayor de la PN se suicida por presuntos problemas económicos

El Hospital Gregorio Luperón agradece el interés en el centro y reitera su disposición de continuar avanzando hacia una salud más cercana, digna y eficiente para todos los habitantes de Montellano.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x