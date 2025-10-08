Hospital Gregorio Luperón reafirma su compromiso con la salud de Montellano, Puerto Plata

Montellano, Puerto Plata. – El director del centro de salud, doctor Miguel Almonte, aseguró que, en el marco de su misión de brindar servicios de salud dignos y eficientes, el centro hospitalario fortalece su capacidad operativa y humana, gestionando activamente su inclusión en el plan nacional de intervención y mejora previsto para el próximo año.

Actualmente, el centro hospitalario cuenta con insumos, medicamentos y un equipo de profesionales comprometidos con ofrecer atención oportuna y de calidad a la población de Montellano. Esta disponibilidad reafirma el compromiso institucional con el bienestar de la comunidad.

Además, se trabaja con enfoque estratégico en la modernización de la infraestructura hospitalaria, como parte de una visión integral que busca garantizar espacios más seguros, funcionales y humanizados para pacientes y personal médico.

El Hospital Gregorio Luperón agradece el interés en el centro y reitera su disposición de continuar avanzando hacia una salud más cercana, digna y eficiente para todos los habitantes de Montellano.