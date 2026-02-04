Hospital Cabral y Báez fortalece atención especializada y se consolida como referente de salud en el Cibao

Bartolo García

El director del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, José Luis Bautista, destacó los avances y servicios especializados que ofrece ese centro de salud durante su participación en el programa Encuentro Matinal.

El doctor Bautista estuvo acompañado por el subdirector administrativo Julio César de León y un equipo de colaboradores, con quienes compartió los logros alcanzados en modernización y ampliación de áreas médicas.

Durante la entrevista, conducida por los periodistas Nelson Peralta y Norberto Rubio, el director explicó que el hospital ha fortalecido su capacidad de respuesta a enfermedades complejas.

Uno de los puntos centrales fue el área de Hemodinamia, la cual calificó como un servicio estratégico para la región.

Bautista subrayó que el Cabral y Báez es el único hospital público del Cibao que cuenta con esta unidad, permitiendo atender de manera oportuna a pacientes con afecciones coronarias graves.

Indicó que este servicio ha salvado numerosas vidas al ofrecer diagnósticos y procedimientos especializados sin que los pacientes tengan que trasladarse a centros privados.

Asimismo, resaltó el impacto positivo de las áreas de Resonancia Magnética y Odontología, las cuales fortalecen la capacidad diagnóstica del hospital.

Señaló que estas unidades permiten ofrecer estudios más precisos y tratamientos integrales, beneficiando tanto a Santiago como a toda la región norte del país.

En cuanto al área de Emergencia, reconoció que enfrenta una alta demanda diaria, lo que en ocasiones genera tiempos de espera prolongados.

No obstante, aseguró que se trabaja de forma constante para optimizar los procesos y brindar una atención más eficiente y humanizada.

El director pidió comprensión a la población, reiterando que el personal médico mantiene el compromiso de atender cada caso con profesionalismo.

Exhortó además a los ciudadanos a acudir al hospital desde los primeros síntomas de cualquier padecimiento, para evitar complicaciones mayores.

Por su parte, Julio César de León se refirió al área de Ortopedia, donde se registra un alto volumen de pacientes jóvenes con fracturas.

Indicó que muchos de estos casos están relacionados con accidentes de motocicletas, una problemática que mantiene presión constante sobre ese servicio.

Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar la educación vial como parte de una estrategia de prevención en salud pública.

El programa donde se desarrolló la entrevista se transmite por Teleunión y en plataformas digitales, bajo la coordinación de Bartolo García.

Finalmente, Bautista reafirmó que el Hospital Cabral y Báez continuará ampliando sus servicios especializados para consolidarse como un pilar fundamental de la atención médica pública en toda la región del Cibao.