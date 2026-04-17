Hospital Cabral y Báez conmemora 80 años con misa de acción de gracias en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La dirección del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez celebró una eucaristía de acción de gracias con motivo de su 80 aniversario, en un acto que reunió a autoridades, personal médico e invitados especiales.

La misa fue presidida por Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, quien durante su homilía destacó el profundo valor humano de la labor hospitalaria y el compromiso de servir a quienes más lo necesitan.

Inspirado en el Evangelio de la multiplicación de los panes, el prelado señaló que, aun cuando los recursos parecen insuficientes, la fe, la vocación de servicio y la solidaridad permiten multiplicar los esfuerzos en favor de los pacientes.

“El desafío es seguir viendo en cada paciente el rostro de Cristo sufrido. Los pacientes no son números ni casos clínicos, sino personas que merecen una atención digna y humana”, expresó monseñor, al exhortar a fortalecer la transparencia y la integridad en el sistema de salud.

Por su parte, el director del centro, doctor José Luis Bautista, agradeció a Dios, al personal de salud y a las autoridades presentes por el respaldo brindado durante estas ocho décadas de servicio.

Bautista destacó que el hospital representa un símbolo vivo del compromiso con el pueblo dominicano y aseguró que continuará trabajando para que cada paciente reciba una atención basada en el respeto, la ética y la vocación de servicio.

A la actividad asistieron autoridades institucionales, exdirectores del hospital, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, así como representantes del sector privado y profesionales de la salud vinculados históricamente al centro.

Esta celebración forma parte del programa conmemorativo por los 80 años del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, reafirmando su compromiso con una atención médica digna, solidaria y de calidad para toda la región del Cibao.