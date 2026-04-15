Hospital Cabral y Báez abre sus puertas a la prensa en su 80 aniversario

Bartolo García

El Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez realizó un recorrido guiado con periodistas, productores y directores de medios de comunicación, como parte de las actividades conmemorativas de su 80 aniversario y la reciente celebración del Día del Periodista.

La jornada tuvo como objetivo acercar a los profesionales de la comunicación a las instalaciones del centro de salud, brindándoles la oportunidad de conocer de primera mano las áreas intervenidas, así como los avances en equipamiento y servicios médicos.

Durante el recorrido, los comunicadores visitaron el área de odontología, donde observaron equipos de alta tecnología, incluyendo el único tomógrafo disponible en el sistema público de salud en la región del Cibao.

Asimismo, accedieron al área de hemodinamia, donde pudieron interactuar con el personal médico, realizar preguntas y conocer de cerca la atención brindada a pacientes que se encontraban en procedimientos.

El hospital dispone además de servicios fundamentales como Emergencia, Cardiología, Hospitalización, Gineco-Oncología, así como las áreas de Patología y Morgue, fortaleciendo su capacidad para ofrecer atención integral a la población.

La actividad incluyó también una visita al área de Telemedicina, donde la encargada de Relaciones Públicas, Yadira Martínez, explicó el funcionamiento de este servicio y su importancia para ampliar el acceso a la atención médica.

Las inquietudes de los periodistas fueron respondidas por el director del centro, doctor José Luis Bautista, junto a su equipo médico y administrativo, quienes destacaron los esfuerzos institucionales por mejorar la calidad y eficiencia de los servicios.

El encuentro fue encabezado por el director de Prensa del Presidente, Lucildo Gómez, quien resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la transparencia y la relación entre los medios de comunicación y el sistema de salud.

Al finalizar la jornada, los asistentes compartieron en un ambiente de confraternidad, reafirmando el compromiso del hospital con la apertura institucional, la mejora continua y el fortalecimiento de sus vínculos con la sociedad.