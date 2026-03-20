Horarios para renovar la nueva cédula desde el 12 de abril

La Junta Central Electoral (JCE) anunció que a partir del 12 de abril de 2026 iniciará la fase masiva de emisión de la nueva cédula, con la habilitación de más de 190 centros de cedulación en todo el país.

La institución explicó que estos centros estarán organizados en tres modalidades: 153 centros estándar, 32 de alto servicio y 8 de servicio continuo, con horarios extendidos para facilitar el acceso de la ciudadanía.

Los centros estándar operarán de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y fines de semana de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En tanto, los centros de alto servicio ofrecerán atención más amplia, de lunes a viernes hasta las 9:00 p. m., sábados hasta las 7:00 p. m. y domingos y feriados hasta las 5:00 p. m.

Por su parte, los centros de servicio continuo funcionarán 24 horas, ubicados en zonas estratégicas como La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago, La Vega, La Romana y Barahona.

Estos centros atenderán por mes de cumpleaños en horario de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que en la madrugada operarán mediante citas previas.

La JCE indicó que el proceso de captura de datos biométricos toma entre 10 y 15 minutos, aunque puede extenderse si el ciudadano solicita cambios en su información personal.

Además, los ciudadanos podrán renovar su documento en cualquier centro del país, sin importar su lugar de residencia.

También se habilitará un centro especial en la sede central para personas con discapacidad, en coordinación con el Conadis.

La institución recordó que la actual cédula seguirá vigente hasta el 31 de marzo de 2027, por lo que el proceso se realizará de forma gradual.

Esta jornada forma parte de la segunda etapa del proyecto, que busca modernizar el sistema de identificación en todo el territorio nacional.