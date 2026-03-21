Honran siglo de fe y servicio de parroquia en Santiago

El senador Daniel Rivera resaltó el impacto espiritual y social de la Parroquia San José de la Montaña en sus 100 años de historia

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Senado de la República, a través de la Oficina Senatorial de Santiago, entregó un reconocimiento especial a la Parroquia San José de la Montaña por la celebración de sus 100 años de vida pastoral y su significativo aporte a la comunidad.

La actividad fue encabezada por el senador Daniel Rivera, quien estuvo acompañado por la gobernadora provincial Rosa Santos y la vicealcaldesa Mariana Moreno, en un acto que reunió a autoridades, líderes comunitarios y feligreses.

Durante su intervención, Rivera destacó la importancia histórica de la parroquia, señalando que su trayectoria ha estado marcada por la fe, la vocación de servicio y el compromiso con el bienestar de la sociedad santiaguera.

El legislador afirmó que la Parroquia San José de la Montaña ha sido un referente espiritual que ha acompañado a generaciones, pero también un espacio de formación y solidaridad que ha contribuido al desarrollo integral de la comunidad.

Asimismo, resaltó que las iglesias desempeñan un papel clave más allá de lo religioso, al fortalecer los valores, fomentar la convivencia y brindar apoyo en momentos de dificultad a las familias.

El reconocimiento entregado representa, según expresó el senador, un homenaje a una labor transformadora que ha dejado huellas en la vida de miles de personas a lo largo de un siglo.

El acto se desarrolló en un ambiente de solemnidad y celebración, donde se valoró el legado de la parroquia como un pilar en la promoción de la fe, la educación y la solidaridad en Santiago.

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