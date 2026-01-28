HONOR X7d: Batería de larga duración

REPUBLICA DOMINICANA.- El HONOR X7d con su batería de doble celda de 6500mAh, está diseñado para mantenerse activo mientras tú sigues viviendo sin interrumpir ninguna de tus actividades debido a que la autonomía de su batería te ofrece la tranquilidad de estar en una reunión que se alargue, un viaje improvisado o una noche de fotos con amigos, sin que esto se convierta en una carrera por encontrar un enchufe.

Energía para cada momento

Con esta capacidad de batería, el HONOR X7d se adapta a rutinas y situaciones muy distintas, por ejemplo:

● En la ciudad: salir de casa temprano, usar mapas para moverte entre reuniones, responder mensajes, hacer pagos móviles, tomar fotos durante el almuerzo y aún tener energía para escuchar música de regreso después de una jornada completa.

● En movimiento: disfrutar varias películas o una temporada completa de tu serie favorita en streaming durante un vuelo largo, y aún contar con carga suficiente para tomar fotos y compartirlas al aterrizar.

● Al aire libre: registrar una ruta de senderismo con GPS, capturar el paisaje y compartirlo en redes sociales, sin preocuparte por encontrar un enchufe.

Tecnología que respalda cada carga

El diseño de doble celda no solo prolonga la autonomía, también permite aprovechar la carga rápida HONOR SuperCharge de 35W. Gracias al monitoreo de temperatura en múltiples puntos, el rendimiento se mantiene estable incluso en climas extremos, desde -20 °C hasta 55 °C.

Más que energía: un compañero resistente e inteligente

El HONOR X7d también está preparado para imprevistos: resistencia al agua IP65, protección contra caídas con certificación SGS de 5 estrellas (SGS es la certificación otorgada por Société Générale de Surveillance SA, que confirma que un producto, servicio, sistema o proceso cumple con determinados requisitos y estándares establecidos) y un Botón de AI que traduce, busca o edita imágenes con un solo toque. Todo respaldado por el procesador Snapdragon 6s Gen 3 y la tecnología RAM Turbo de HONOR, para que las aplicaciones fluyan sin interrupciones incluso con multitarea intensa.

Listo para seguir tu ritmo

El HONOR X7d no solo ofrece 6500 mAh de energía para quienes buscan un teléfono que se mantenga activo tanto como ellos. También brinda la tranquilidad de que cada momento, desde el primero hasta el último del día, pueda vivirse sin pausas en un dispositivo. que combina autonomía, resistencia y funciones inteligentes.