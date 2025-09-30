HONOR busca a su próximo embajador en el Festival de Creadores de Contenido

Bartolo García

La marca global HONOR, reconocida por su liderazgo en inteligencia artificial aplicada a dispositivos y ecosistemas, anunció la apertura de una convocatoria especial para elegir a su nuevo creador de contenido en República Dominicana.

La iniciativa se desarrollará en el marco del Festival de Creadores de Contenido, que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones Sambil en Santo Domingo.

Según informó la empresa, el objetivo principal es descubrir un talento emergente que encarne los valores de innovación, autenticidad, creatividad y conexión digital que distinguen a HONOR en el mercado global.

Durante el evento, los asistentes podrán vivir experiencias inmersivas, retos interactivos y dinámicas en redes sociales diseñadas para poner a prueba sus habilidades creativas y digitales.

“Ante el crecimiento exponencial de jóvenes creadores que transforman la comunicación y las tendencias tecnológicas, HONOR abre este espacio diseñado especialmente para ellos”, explicó Moisés Abreu, Marketing Manager de HONOR República Dominicana.

La convocatoria está dirigida a jóvenes apasionados por la tecnología, la creatividad y la comunicación digital, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su autenticidad y capacidad de conectar con nuevas audiencias.

“Creemos en el poder de los creadores locales para inspirar e impactar. Este festival es el escenario ideal para encontrar a alguien que refleje la energía y visión de HONOR en el país”, agregó Abreu.

El creador seleccionado será reconocido como embajador de la marca durante tres meses, participará en campañas exclusivas y recibirá el nuevo HONOR 400 Pro, junto con accesorios de última generación.

Además, colaborará en la producción de contenidos digitales que reflejen la esencia innovadora de HONOR, consolidando su presencia en la comunidad tecnológica y juvenil del país.

La mecánica de participación establece que los interesados deberán crear contenido desde el stand de HONOR los días 24 y 25 de octubre. El material más creativo y con mayor interacción será el que determine al ganador.

El nombre del embajador será anunciado el 27 de octubre, una vez concluido el festival y evaluadas todas las propuestas presentadas.

Más que un concurso, esta convocatoria busca consolidar la visión de HONOR como una marca que empodera a las nuevas generaciones mediante la tecnología, impulsando su talento y brindándoles visibilidad en el ecosistema digital.

Con esta acción, HONOR reafirma que no solo ofrece dispositivos de última gama, sino también una plataforma para contar historias, conectar comunidades y transformar ideas en impacto real.

De esta manera, la marca tecnológica fortalece su vínculo con la juventud dominicana, proyectando un futuro en el que los creadores locales se conviertan en protagonistas de la innovación y la comunicación digital.