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Honduras evalúa adquirir aeronaves y blindados fabricados en República Dominicana

Nasry Asfura destacó el avance de la industria militar dominicana y afirmó que los equipos permitirían reforzar las operaciones de seguridad y protección fronteriza de su país
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Honduras evalua adquirir aeronaves y blindados fabricados en Republica Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó el interés de su Gobierno en adquirir aviones de patrullaje y vehículos tácticos blindados ensamblados en República Dominicana, como parte de los planes para fortalecer la capacidad operativa de los organismos de seguridad hondureños frente al crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

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El mandatario hondureño abordó el tema luego de cumplir una agenda oficial junto al presidente dominicano, Luis Abinader, que incluyó recorridos por la Base Aérea de San Isidro y la zona fronteriza de Dajabón. Durante las visitas, Asfura valoró los avances logísticos, tecnológicos e industriales alcanzados por la Industria Militar Dominicana (Indom).

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Asfura indicó que ya inició conversaciones con Abinader para explorar la adquisición del equipamiento, con el propósito de mejorar las capacidades de patrullaje, vigilancia y respuesta de la Policía Nacional y la Policía Militar de Honduras. Entre los equipos que generan interés se encuentran los aviones TP-75 Dulus y los vehículos tácticos blindados Furia, desarrollados y ensamblados en territorio dominicano.

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Estamos muy interesados en el tema de seguridad en la Industria Militar Dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus, a carros blindados para poder enfrentar todos esos grandes retos”, expresó Asfura, quien sostuvo que los países necesitan contar con preparación técnica, táctica y equipamiento adecuado para responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la firma de una Declaración Conjunta de la Reunión Oficial de los Presidentes de Honduras y República Dominicana, donde ambos gobernantes abordaron temas de interés bilateral. Asfura resaltó la importancia de proteger la democracia, la libertad y la soberanía mediante el fortalecimiento de las fronteras y de las instituciones responsables de la seguridad nacional.

Honduras evalua adquirir aeronaves y blindados fabricados en Republica Dominicana1

El presidente hondureño advirtió que ningún país está exento de amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y las estructuras delictivas organizadas, razón por la que consideró fundamental modernizar las herramientas disponibles para los cuerpos militares y policiales. Asimismo, calificó la Industria Militar Dominicana como “un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe”, destacando las posibilidades de cooperación regional que ofrece su desarrollo.

Durante su visita, Asfura también recorrió junto a Abinader la infraestructura del muro fronterizo en Dajabón y sus sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad. El mandatario hondureño afirmó sentirse impresionado por los avances observados y señaló que proteger las fronteras constituye una responsabilidad fundamental de los gobiernos para preservar la soberanía, la democracia y la libertad de sus pueblos.

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