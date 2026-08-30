Honduras evalúa adquirir aeronaves y blindados fabricados en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó el interés de su Gobierno en adquirir aviones de patrullaje y vehículos tácticos blindados ensamblados en República Dominicana, como parte de los planes para fortalecer la capacidad operativa de los organismos de seguridad hondureños frente al crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

El mandatario hondureño abordó el tema luego de cumplir una agenda oficial junto al presidente dominicano, Luis Abinader, que incluyó recorridos por la Base Aérea de San Isidro y la zona fronteriza de Dajabón. Durante las visitas, Asfura valoró los avances logísticos, tecnológicos e industriales alcanzados por la Industria Militar Dominicana (Indom).

Asfura indicó que ya inició conversaciones con Abinader para explorar la adquisición del equipamiento, con el propósito de mejorar las capacidades de patrullaje, vigilancia y respuesta de la Policía Nacional y la Policía Militar de Honduras. Entre los equipos que generan interés se encuentran los aviones TP-75 Dulus y los vehículos tácticos blindados Furia, desarrollados y ensamblados en territorio dominicano.

“Estamos muy interesados en el tema de seguridad en la Industria Militar Dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus, a carros blindados para poder enfrentar todos esos grandes retos”, expresó Asfura, quien sostuvo que los países necesitan contar con preparación técnica, táctica y equipamiento adecuado para responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la firma de una Declaración Conjunta de la Reunión Oficial de los Presidentes de Honduras y República Dominicana, donde ambos gobernantes abordaron temas de interés bilateral. Asfura resaltó la importancia de proteger la democracia, la libertad y la soberanía mediante el fortalecimiento de las fronteras y de las instituciones responsables de la seguridad nacional.

El presidente hondureño advirtió que ningún país está exento de amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y las estructuras delictivas organizadas, razón por la que consideró fundamental modernizar las herramientas disponibles para los cuerpos militares y policiales. Asimismo, calificó la Industria Militar Dominicana como “un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe”, destacando las posibilidades de cooperación regional que ofrece su desarrollo.

Durante su visita, Asfura también recorrió junto a Abinader la infraestructura del muro fronterizo en Dajabón y sus sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad. El mandatario hondureño afirmó sentirse impresionado por los avances observados y señaló que proteger las fronteras constituye una responsabilidad fundamental de los gobiernos para preservar la soberanía, la democracia y la libertad de sus pueblos.