Hombre demanda a restaurante tras aparecer en un TikTok con su amante

Un hombre interpuso una demanda contra un restaurante en Sicilia luego de que el local publicara en TikTok un video promocional en el que él aparece junto a su amante, situación que terminó por revelar la infidelidad a su esposa.

De acuerdo con medios italianos, el demandante había asegurado en su casa que asistiría a una cena laboral, pero su esposa descubrió la grabación en redes sociales, donde se le ve claramente acompañado por otra mujer. Tras el hallazgo, la relación matrimonial se rompió.

El jurista Francesco Tanasi, secretario nacional de la Asociación para la Protección del Medioambiente y los Derechos del Consumidor de Italia, calificó como inaceptable que un restaurante grabe a sus clientes sin un consentimiento explícito y luego difunda esas imágenes públicamente.

Tanasi recordó que la legislación italiana sobre privacidad establece obligaciones estrictas en este tipo de casos y subrayó que la difusión del video generó un daño directo a la vida privada y familiar del afectado. Por ello, señaló que existen bases legales para atribuir responsabilidad al establecimiento y reclamar una indemnización acorde a los perjuicios sufridos.