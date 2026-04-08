Hombre de 76 años mata a tiros a joven de 21 en edificio del Bronx por música alta

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Un hombre de 76 años, con problemas de salud y residente en el piso 23 del edificio River Park, un complejo de 44 pisos y 1,654 apartamentos, ubicado en una franja entre la autopista Major Deegan y el río Harlem, en Morris Heights, El Bronx, mató a su vecino de 21 años tras dispararle en repetidas ocasiones, motivado por la música alta que no lo dejaba dormir.

El anciano, identificado como Gilbert Smalls, le pidió a Justin Chatfield que bajara el volumen de la música, debido a su delicada condición de salud. Sin embargo, se desató una discusión entre ambos, alrededor de las 10:00 p.m. del pasado fin de semana.

Smalls, quien vive con su esposa, declaró a la policía que, debido a su mala salud, tomó una pistola de 9 mm que guardaba en una caja fuerte, salió al pasillo y, en ese momento, Chatfield también salió, recibiendo varios disparos que le costaron la vida horas después en el hospital.

Se ordenó que Smalls permaneciera detenido, sin derecho a fianza, tras comparecer ante el Tribunal Penal de El Bronx este sábado, acusado de homicidio y posesión ilegal de armas.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes, que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

Los casos son frecuentes en NYC y áreas circundantes, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad.

Cada día en la Gran Manzana se reportan en promedio unos 747 incidentes de violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos y maltratos verbales, así como unos 65 homicidios anuales.