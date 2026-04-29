Hombre agredido por detectives en Brooklyn demanda al NYPD por 100 millones de dólares

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Timothy Brown, quien fue detenido por error y golpeado salvajemente por dos agentes encubiertos antinarcóticos en Brooklyn hace dos semanas, demandó este martes al NYPD por 100 millones de dólares, según declaró junto a su abogado.

Brown, al salir de su trabajo, fue a una licorería a comprar una botella de vino cuando los detectives, que realizaban una operación encubierta, lo emboscaron por una confusión de identidad, ya que vestía semejante a la persona que perseguían.

Dijo que no tenía idea de lo que ocurría cuando los agentes se le acercaron mientras compraba el vino después del trabajo. “Me dijeron: ‘Estás arrestado’. Y yo pregunté: ‘¿Por qué? No he hecho nada’. Y antes de darme cuenta, me agarraron y empezaron a golpearme”, relató.

“Ahora, cada vez que veo a un policía, me asusto”, dijo Brown. “No sé qué sentir; cuando oigo las sirenas, me sobresalto. Nunca volveré a ser el mismo”, agregó.

El violento incidente, ocurrido el 14 de abril, fue grabado en video por una clienta en el negocio, mostrando cómo el trabajador era golpeado repetidamente: su cabeza fue estrellada contra el mostrador, recibiendo violentas trompadas en la cara, rodillazos en el abdomen y finalmente siendo estrellado contra una estantería de botellas.

El hombre, golpeado en la licorería de Brooklyn durante una detención fallida, declaró el martes: “Me golpearon brutalmente sin motivo alguno. No creo que me recupere jamás”.

Su abogado, Derek Sells, del bufete Cochran, en Manhattan, presentó una notificación de reclamación ante la oficina del contralor de NYC (un paso previo a una demanda contra la ciudad) solicitando 100 millones de dólares en daños y perjuicios.

Sells argumenta que los agentes violaron varios derechos de Brown al no encender las cámaras corporales, en contravención de la normativa del NYPD, y describe el incidente como parte de un patrón de mala conducta de la unidad de narcóticos a la que pertenecían los agentes.

“Queremos que estos agentes de policía, dice el abogado, sepan que cuando cometen este tipo de delitos contra civiles inocentes, podrían perderlo todo”. Añadió que la suma reclamada se destinará al fondo de pensiones de la policía.

Brown afirma que las lesiones sufridas durante el arresto le impiden continuar trabajando como guardia de seguridad y auxiliar de atención domiciliaria.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, y el alcalde Zohran Mamdani condenaron las acciones de los agentes inmediatamente después de que el video se viralizara, y Tisch disolvió el equipo responsable de la redada antidrogas.

Los agentes han sido reasignados a tareas administrativas tras lo que la policía describió como una operación antidrogas fallida.