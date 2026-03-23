Hodelpa Nicolás de Ovando anuncia su nueva propuesta pet friendly

Santo Domingo. – El emblemático hotel Hodelpa Nicolás de Ovando anunció su nueva propuesta pet friendly, permitiendo que sus huéspedes disfruten de su estadía acompañados de sus mascotas.
Ubicado en el corazón de la Ciudad Colonial, la propiedad aceptará exclusivamente perros de razas pequeñas, con un peso máximo de 10 kilogramos. Como parte del proceso de registro, será requerido presentar el certificado de vacunación correspondiente.
Esta nueva experiencia ha sido diseñada para ofrecer mayor comodidad tanto a los huéspedes como a sus mascotas. A su llegada, quienes viajen con sus perritos recibirán un kit de bienvenida que incluye snack de cortesía, camita, comedero y bebedero. Además, el hotel contará con un área destinada para el paseo y recreación de mascotas, así como la posibilidad de coordinar servicio de paseo.
José Hernández, gerente general del hotel, expresó que: “Esta iniciativa nace de nuestro compromiso de escuchar a nuestros huéspedes y evolucionar con sus necesidades. Cada vez más personas viajan con sus mascotas, y queremos ser parte de esas experiencias, brindando un servicio que combine comodidad, calidez y atención al detalle.”
Como parte del desarrollo de esta propuesta, el hotel identificó una creciente tendencia en la que los viajeros consideran a sus mascotas como parte esencial de la familia, impulsando así la creación de espacios y servicios alineados con esta realidad.
Con esta iniciativa, Hodelpa Nicolás de Ovando reafirma su compromiso de ofrecer experiencias memorables a través de una hospitalidad más cercana, inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar.