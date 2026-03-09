Hipólito Mejía tramita nueva licencia y exhorta a ciudadanos a renovar a tiempo

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El expresidente de la República, Hipólito Mejía, acudió a realizar el proceso de obtención de su nueva licencia de conducir, donde destacó la organización y eficiencia del servicio ofrecido a los ciudadanos.

Durante su visita a las instalaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el exmandatario valoró positivamente las condiciones del centro de atención, resaltando la limpieza, el orden y la agilidad del proceso.

Mejía también aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo que se realiza desde la institución en la modernización de los trámites relacionados con el sistema de licencias de conducir.

En ese sentido, elogió la gestión del director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacando su capacidad administrativa y su experiencia en la conducción de procesos institucionales.

El exjefe de Estado expresó que iniciativas orientadas a mejorar la organización de los servicios públicos contribuyen a ofrecer una mejor experiencia a los ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a la población a renovar su licencia de conducir y mantener este documento al día para evitar inconvenientes legales.

“Vengan a renovar para que no los agarre la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre después y tengan que pagar una multa”, expresó el expresidente en tono jocoso.

El INTRANT reiteró que continúa implementando medidas orientadas a ofrecer procesos más ágiles y organizados para la emisión y renovación de licencias.

Entre estas iniciativas se encuentran sistemas de citas y mejoras en los centros de servicio para facilitar la atención al público.

Con estas acciones, la institución busca fortalecer la seguridad vial y garantizar que los conductores cumplan con la normativa vigente en el país.

#eljacaguero #HipólitoMejía #INTRANT #LicenciaDeConducir #TránsitoRD