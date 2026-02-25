Hipólito Mejía respalda reclamos del sector agropecuario y ofrece canalizarlos ante el Gobierno

El exmandatario se reúne con dirigentes de la ANPA y propone abrir espacio al diálogo nacional

Bartolo García

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, expresó su respaldo a las demandas de los profesionales agropecuarios y se comprometió a transmitirlas directamente al presidente Luis Abinader, durante un encuentro con el Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA).

La reunión se llevó a cabo en la residencia campestre del exmandatario en San Cristóbal, donde los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y representantes de delegaciones de todo el país participaron en un almuerzo de trabajo como parte del plan de consultas que impulsa el gremio.

En nombre de la organización, el presidente de la ANPA, Tito Hernández, expuso un amplio pliego de demandas que busca mejorar las condiciones laborales y sociales de los profesionales agropecuarios.

Entre los reclamos presentados figuran pensiones pendientes para más de 1,600 agrónomos, revisión de expedientes de otros 600 técnicos, reposición de profesionales cancelados, nuevos nombramientos y el establecimiento de un salario mínimo digno para el sector.

Asimismo, se planteó la necesidad de soluciones definitivas para los técnicos del Instituto Agrario Dominicano, el pago de atrasos a personal de Sanidad Vegetal y la inclusión de los agrónomos en programas de viviendas y ayudas sociales del Gobierno.

Durante su intervención, Mejía valoró la importancia del trabajo de los profesionales agropecuarios en la seguridad alimentaria nacional y exhortó a la dirigencia del gremio a mantener una lucha firme, pero prudente y orientada al entendimiento.

El exmandatario sugirió considerar la posposición de la marcha prevista hacia el Congreso Nacional, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo que permita avanzar en soluciones concretas.

En ese contexto, reiteró su compromiso de llevar personalmente las demandas ante el presidente Abinader para que sean evaluadas al más alto nivel gubernamental.

Tito Hernández informó que este encuentro marca el inicio de una serie de reuniones con líderes políticos del país, como parte de una estrategia de acercamiento institucional en busca de respaldo y respuestas.

Finalmente, la ANPA expresó su disposición al diálogo y reafirmó su determinación de continuar defendiendo los derechos de los profesionales agropecuarios, como pieza clave del desarrollo productivo y la soberanía alimentaria de la República Dominicana.