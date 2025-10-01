Hipólito Mejía defiende dignificación del profesional agropecuario

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El expresidente Hipólito Mejía ponderó este martes la trayectoria histórica del profesional agropecuario en la República Dominicana, destacando su rol como productor, investigador y difusor de conocimiento científico para el desarrollo del sector.

Al participar en un congreso dedicado en su honor, organizado por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Mejía afirmó que el país debe reconocer la importancia de estos técnicos y especialistas, asegurando mejores condiciones laborales y sociales.

“Todos los profesionales agrícolas merecen ser remunerados de acuerdo con sus méritos y aportes, y se les debe garantizar un retiro digno que no los obligue a pedir limosnas”, expresó el exmandatario en su conferencia.

En sus palabras, insistió en que ha llegado el momento de abordar con seriedad la nueva ruralidad, un concepto que definió como clave para lograr un verdadero desarrollo integral del campo dominicano.

Mejía agradeció a la ANPA por designar el congreso con su nombre, gesto que valoró como un reconocimiento a su trayectoria como profesional agrícola, académico y gremialista.

“La nueva ruralidad es lo que necesita el país”, subrayó, señalando que este enfoque debe incluir la agricultura circular, oportunidades para los jóvenes, el uso racional de los recursos naturales y el fortalecimiento del capital social a través de la capacitación y las cadenas de valor.

Consideró que, para alcanzar estos objetivos, se requiere la formación de más y mejores profesionales agrícolas con alto nivel académico, capaces de investigar, innovar y apoyar la transformación productiva en áreas como producción, transporte y comercialización.

En ese sentido, celebró con entusiasmo la instalación en San Juan de la Maguana de un nuevo recinto de la Universidad ISA, así como la creación de una maestría en desarrollo rural territorial, iniciativas que calificó de estratégicas para el país.

Aseguró que ambos proyectos tienen el potencial de promover un desarrollo rural integrado, que vaya más allá del aumento de la productividad y que priorice el bienestar humano de los pobladores rurales.

El exmandatario recordó que la República Dominicana ya vivió un proceso histórico similar, cuando se pasó de la formación de peritos agrícolas a ingenieros agrícolas, y posteriormente a estudios de maestría y doctorado en distintas áreas.

“No hay excusas para no repetir, e incluso superar, ese gran logro que nos permitió contar con profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional”, afirmó.

Durante el congreso, Mejía resaltó que los profesionales agropecuarios son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y para articular el sector con otras áreas productivas de la economía dominicana.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades actuales y futuras a continuar invirtiendo en la formación, remuneración y dignificación del profesional agropecuario, por considerar que son actores fundamentales en la construcción de un país más próspero y sostenible.

#eljacaguero #HipólitoMejía #Agropecuaria #ANPA #DesarrolloRural #ISA #SanJuan