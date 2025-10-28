Hija de Daddy Yankee revela que tenía prohibido escuchar a Don Omar

Jesaaelys Ayala sorprendió a sus seguidores con una confesión viral que reaviva las tensiones familiares; el artista no ha reaccionado públicamente al comentario

San Juan, Puerto Rico. – Jesaaelys Ayala González, hija del icónico reguetonero Daddy Yankee y de Mireddys González, encendió las redes sociales con una revelación inesperada sobre su infancia y su relación con la música urbana. La influencer, conocida por su contenido de belleza y estilo de vida, confesó que durante años tuvo prohibido escuchar las canciones de Don Omar, uno de los principales rivales artísticos de su padre.

La declaración surgió de manera casual durante uno de sus videos de maquillaje, cuando de fondo sonaba un tema del llamado “Rey del Reguetón”. Una seguidora comentó sobre la música, y Jesaaelys respondió sin filtros:

“Antes me lo tenían prohibido, ahora lo puedo escuchar”.

Su respuesta, corta pero contundente, bastó para desatar una ola de reacciones entre los fanáticos del género urbano, que de inmediato interpretaron el comentario como una referencia directa a la histórica rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar.

La confesión de Jesaaelys se volvió viral en cuestión de horas, alcanzando miles de reproducciones y generando debates en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram. Mientras algunos usuarios tomaron la anécdota con humor, otros la consideraron una indirecta hacia su padre, con quien mantiene una relación personal distante desde hace algunos años.

Esta no es la primera vez que Jesaaelys aborda públicamente su vínculo con el intérprete de Gasolina. En declaraciones anteriores, la joven reconoció que la relación con su padre “estaba muy lacerada” y que la distancia entre ambos iba más allá de lo mediático.

“De la misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada, y él sabe por qué”, expresó en una entrevista pasada, dejando claro que las diferencias familiares no se han resuelto.

El comentario sobre Don Omar revive uno de los capítulos más emblemáticos del reguetón: la rivalidad entre ambos artistas, que marcó una época dorada para el género y dividió a sus fanáticos durante más de una década. La llamada “guerra del reguetón” entre Daddy Yankee y Don Omar fue uno de los enfrentamientos musicales más recordados de la historia urbana.

Aunque en 2023 ambos intérpretes sellaron públicamente una reconciliación durante el concierto Kingdom Tour, la nueva confesión de Jesaaelys parece reavivar viejas tensiones, al menos en el ámbito mediático.

Hasta el momento, Daddy Yankee no ha emitido ningún comentario público sobre las palabras de su hija, manteniendo su habitual discreción frente a temas personales. Desde su retiro oficial de la música en 2023, el artista se ha concentrado en su vida espiritual y en proyectos ligados a la fe cristiana.

Por su parte, Don Omar tampoco ha reaccionado a la declaración, aunque varios de sus seguidores compartieron fragmentos del video con mensajes de apoyo hacia Jesaaelys y referencias a la rivalidad musical entre ambos exponentes.

En redes sociales, algunos usuarios interpretaron la confesión como un símbolo de independencia por parte de Jesaaelys. “Ya es adulta y escucha lo que quiere. Eso se llama libertad emocional”, escribió una seguidora en Instagram.

Otros, en cambio, consideraron que el comentario podría agravar las tensiones familiares, justo en medio del proceso de divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, que ha mantenido a la familia en el centro del escrutinio público.

Mientras tanto, Jesaaelys continúa compartiendo contenido con normalidad en sus plataformas, evitando pronunciarse sobre la repercusión de su frase. Su actitud relajada contrasta con la intensidad de los debates que se han generado en torno a su confesión.

Lo cierto es que su revelación, más allá de la anécdota musical, vuelve a poner sobre la mesa la compleja relación entre la vida privada de los artistas y el impacto que sus decisiones dejan en el entorno familiar.

#eljacaguero #JesaaelysAyala #DaddyYankee #DonOmar #Reguetón #MúsicaUrbana #PuertoRico #Farándula #Divorcio #FamiliaYankee