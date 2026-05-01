Hieren y disparan a dominicano durante intento de asalto en Alto Manhattan; hechos similares

han ocurrido en el área

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- En los últimos tiempos, en los vecindarios de Washington Heights e Inwood, en Alto Manhattan, delincuentes han agredido, herido y asesinado a dominicanos para despojarlos de las prendas que exhiben.

El último incidente ocurrió este miércoles en Broadway con la calle 2027, cuando dos sospechosos en una motocicleta sorprendieron a un dominicano de 50 años para despojarlo de un “gruesa cadena” que portaba, aunque se resistió.

Durante el intento, la víctima, no identificada por las autoridades, fue golpeada en la cabeza con una pistola “varios cachazos” y le hicieron algunos disparos, aunque no logró ser alcanzado.

Los asaltantes frustrados, descritos por la policía como hispanos y vestidos de negro, huyeron, y la víctima fue trasladada al hospital. La policía investiga y solicita a cualquier persona con información del incidente que llame a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar información a https://crimestoppers.nypdonline.org/ o a la cuenta @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

El Alto Manhattan en el pasado reciente ha sido escenario de otros hechos violentos similares: En la misma esquina, un dominicano de 39 años fue asaltado a punta de pistola y le robaron su collar, pulsera y billetera. Los asaltantes le dispararon en el pie izquierdo. Los sospechosos huyeron en un Honda Accord plateado.

Otro hombre, presuntamente dominicano, fue asaltado a punta de pistola en un paso de peatones en la calle 207. Se efectuó un solo disparo que impactó en un automóvil, pero no se reportaron heridos.

Dos hombres hispanos fueron baleados; uno de 34 años falleció por los disparos, y otro, de 42, resultó gravemente herido. Los desconocidos se apoderaron de un brazalete de oro y otras prendas. Este incidente ocurrió frente al 421 W de la calle 202. Los pistoleros huyeron en un Jeep rojo.

Desconocidos encapuchados asaltaron a un hombre, presuntamente dominicano, para despojarlo de un costoso reloj y una cadena de oro. El hecho ocurrió en presencia del público, frente al 500 West de la calle 207.

El dominicano Joel Vásquez estaba parado afuera de su automóvil en la avenida Sherman con la calle 204, en horas de la mañana. Dos personas se acercaron a él, mostraron un arma y trataron de quitarle las joyas, pero él se resistió. En ese momento, los desconocidos le dispararon, falleciendo luego en el hospital.

Frente al 565 West de la calle 207, cuatro personas corrieron hacia un hombre de 23 años, lo agarraron e intentaron quitarle sus joyas. Tras resistirse, uno de los atacantes disparó y lo hirió en el pecho, luego, le robaron sus prendas, informó la policía.

Las denuncias de asaltos, por parte de residentes en los vecindarios de Inwood y Washington Heights, habitados mayormente por dominicanos, ascienden a decenas.