Hieren agentes NYPD en cumplimiento de su deber; un civil muerto a disparos y 12 heridos con armas blancas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Varios agentes de la policía en esta ciudad han resultado heridos en las últimas horas mientras cumplían su deber.

En el primer caso, los uniformados acudieron a un edificio en la calle Kosciusko, entre las avenidas Marcy y Tompkins, en el sector de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, tras recibir una llamada de un vecino que había oído disparos.

Al llegar, los uniformados fueron recibidos a tiros; el detective Matthew Gale, de la unidad de emergencias, resultó herido. Después, intercambiaron disparos con Lamin Simmons, de 48 años, quien se había atrincherado en la vivienda.

Finalmente, el pistolero fue alcanzado por varios disparos de los agentes, y el detective fue trasladado al hospital, fuera de peligro. Esto ocurrió la madrugada de este lunes.

Mientras, en El Bronx, un Kia Sportage, conducido por un joven de 18 años, fue detectado como robado por un lector de matrículas en un vehículo policial.

Alertada la policía, varios carros sin identificación lo siguieron; a la altura de East Fordham Road con la avenida Marion, fue rodeado por seis vehículos policiales sin distintivos.

Se le ordenó al joven salir, pero aceleró contra ellos, chocando dos vehículos y atropellando a varios agentes. Uno de los policías disparó, hiriéndolo; la policía afirma que el conductor tiene antecedentes penales.

En el mismo orden, cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, resultaron heridas de bala en un parque de Harlem, en la calle 143 con la avenida Lenox. Todos fueron trasladados al hospital, algunos en estado grave; el hecho ocurrió la madrugada del domingo, según el Departamento de Policía de NY.

Además, dos adolescentes fueron heridos, uno a balazos y otro con armas blancas, en el parque Virginia, cerca de Hugh Grant Circle, en Parkchester, la madrugada del lunes; ambos fueron trasladados de urgencia al hospital.

Asimismo, 11 heridos dejó una pelea este lunes entre adolescentes detenidos en el Centro Juvenil Horizon, en el 560 de la avenida Brook, en El Bronx; el pleito fue con bisturíes, informó la policía.