Héctor Rizek resalta impacto de FITUR 2026 y refuerza orgullo dominicano

Bartolo García

Madrid, España.– El presidente del Grupo Rizek, Héctor Rizek, valoró de forma altamente positiva la participación de la República Dominicana en FITUR 2026, al considerar que lo exhibido por el país eleva el orgullo de ser dominicano y confirma una estrategia clara, coherente y con visión de largo plazo.

Rizek sostuvo que la presencia dominicana en este escenario internacional consolida el liderazgo del país en turismo y producción, al tiempo que fortalece la Marca País con una narrativa consistente y competitiva frente a otros destinos globales.

Durante una entrevista concedida a Moisés González, del espacio Despertar Nacional, el empresario expresó que “no podemos estar más orgullosos y optimistas por el futuro del turismo y del país”, resaltando el impacto positivo de la estrategia dominicana en los mercados internacionales.

En ese sentido, subrayó que la República Dominicana ocupa hoy una posición dominante en la industria turística, fruto de una planificación sostenida y de una promoción que integra identidad, calidad y diversificación de la oferta.

Rizek destacó además la importancia de continuar posicionando productos emblemáticos como los cigarros, el tabaco, el café y el cacao, los cuales —afirmó— constituyen una fortaleza diferenciadora dentro de la propuesta de valor dominicana.

A su juicio, estos sectores productivos no solo aportan valor económico, sino que también refuerzan la identidad nacional y proyectan al país como referente de calidad y tradición en mercados exigentes.

El presidente del Grupo Rizek manifestó su satisfacción de formar parte de la estrategia Marca País, impulsada por el ministro de Turismo, David Collado, a quien felicitó por el posicionamiento alcanzado por la República Dominicana a nivel internacional.

Asimismo, valoró el liderazgo ejercido por Frank Rainieri, a quien definió como el capitán de la delegación dominicana en FITUR, destacando su visión, compromiso y aporte histórico al desarrollo del turismo nacional.

Rizek consideró que la combinación entre sector público y privado ha sido clave para mostrar una imagen país sólida, creíble y atractiva para la inversión extranjera y el turismo de alto valor.

Indicó que FITUR 2026 evidenció la madurez de la estrategia dominicana, al presentar un discurso alineado entre turismo, producción, sostenibilidad y cultura, aspectos cada vez más valorados en el mercado global.

El empresario insistió en que este posicionamiento no debe verse como un punto de llegada, sino como una base para seguir innovando, diversificando y fortaleciendo la competitividad del país.

“Eso es de celebrarse, eso es de emocionarse y, sobre todo, de continuar trabajando y mirar hacia el futuro”, expresó Rizek al referirse al momento que vive la República Dominicana en materia de proyección internacional.

En su opinión, el reto ahora es sostener el crecimiento con responsabilidad, calidad y visión estratégica, integrando a más sectores productivos a la narrativa de la Marca País.

Finalmente, Héctor Rizek afirmó que lo exhibido por la República Dominicana en FITUR 2026 confirma que el país avanza con paso firme, orgullo y determinación hacia un liderazgo regional y global que trasciende el turismo y se apoya en la fortaleza de su identidad productiva y cultural.