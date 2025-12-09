Héctor Acosta respalda que una mujer dirija el país y llama a superar el machismo

Por Luis Henríquez

Nueva York, EE. UU.– El reconocido merenguero y senador dominicano Héctor Acosta, mejor conocido como El Torito, expresó su respaldo a que una mujer ocupe la presidencia de la República Dominicana, destacando que el país debe dejar atrás el machismo y abrirse a nuevas formas de liderazgo.

Durante una entrevista concedida al programa Ustedes y Nosotros, el artista señaló que muchas naciones desarrolladas han confiado en figuras femeninas para encabezar sus gobiernos, demostrando capacidad, firmeza y visión en la conducción de sus Estados.

“Hay que dejarse de machismo y hay que darle chance a que una mujer aspire y dirija los destinos de República Dominicana”, afirmó con contundencia, recibiendo el apoyo inmediato del equipo de producción del espacio televisivo.

El intérprete de “Llegó tu Marido” resaltó que el país necesita un liderazgo inclusivo, moderno y libre de prejuicios, donde las capacidades y el compromiso con la nación estén por encima de cualquier estereotipo.

Asimismo, compartió que actualmente se encuentra preparando un concierto de gran magnitud para presentarlo en el Madison Square Garden de Nueva York, un escenario emblemático donde solo se presentan artistas de talla internacional.

Aunque no ofreció detalles concretos, adelantó que el evento podría realizarse entre febrero y mayo del próximo año, lo que ha generado grandes expectativas entre sus seguidores en Estados Unidos y la República Dominicana.

El Torito también aprovechó la entrevista para expresar su gratitud a Dios por la recuperación de su salud, recordando que este año ha sido especialmente significativo para él y describiéndolo como un periodo “bendecido”.

El artista aseguró que, tras enfrentar dificultades médicas, su fe y su determinación se fortalecieron, permitiéndole retomar con energía sus compromisos personales, políticos y artísticos.

La entrevista fue conducida por el comunicador José Fabián y la periodista Grisbel Medina, quienes abordaron diversos temas relacionados con la música, la política y la vida personal del artista.

Ambos entrevistadores destacaron la sinceridad y apertura de Acosta, quien respondió sin reservas a cada cuestionamiento, mostrando su habitual carisma y cercanía con el público.

El contenido completo de la conversación será transmitido por el meridiano Ustedes y Nosotros, espacio que se difunde por Teleuniverso Canal 29 para toda la República Dominicana, así como para Puerto Rico y Nueva York.

El Torito, uno de los artistas más queridos del país, reiteró durante el encuentro que su misión es servir, ya sea desde la música o desde la función pública, siempre con el objetivo de elevar el nombre de la República Dominicana.

Finalmente, aseguró que seguirá trabajando con disciplina y entrega, convencido de que los dominicanos necesitan líderes comprometidos con el progreso, la igualdad y el bienestar común.

Con estas declaraciones, Héctor Acosta se suma al debate nacional sobre la participación femenina en altos cargos de poder, enviando un mensaje claro de apoyo a la igualdad y al liderazgo de las mujeres en la vida política y social del país.