Héctor Acosta “El Torito” recibe homenaje nacional en el Súper Ultra Mega Merengazo 2025

Jarabacoa, La Vega. – El cantante Héctor Acosta “El Torito”, uno de los artistas más emblemáticos del merengue y la música popular dominicana, fue reconocido este domingo durante la cuarta edición del Súper Ultra Mega Merengazo, celebrado en la emblemática Confluencia de Jarabacoa.

El evento reunió a miles de personas y a las principales figuras del arte y la cultura nacional, en una jornada dedicada a celebrar la identidad musical del país y el legado de los grandes exponentes del merengue, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

La distinción fue entregada al artista por el senador Ramón Rogelio Genao, el alcalde de Jarabacoa, Joselito Abreu, y los empresarios Luis Medrano y José Tejeda, promotores del evento. El reconocimiento contó además con la firma del presidente de la República, Luis Abinader, como muestra de apoyo al género y a la carrera del destacado intérprete.

En medio de aplausos y ovaciones, Héctor Acosta subió al escenario para recibir el galardón que lo acredita como “Orgullo Nacional del Merengue”, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y su aporte a la promoción internacional de la música dominicana.

Visiblemente emocionado, “El Torito” agradeció el gesto y expresó su orgullo por representar al país a través del arte. “Este reconocimiento lo comparto con mi pueblo, con cada dominicano que ha bailado, cantado y celebrado conmigo. Gracias a Dios, a mi familia y a todos los que siguen creyendo en el merengue, nuestra bandera musical ante el mundo”, manifestó.

El artista aprovechó el momento para destacar la importancia de mantener viva la esencia del merengue y del compromiso de las nuevas generaciones. “Este género nos define, nos une y nos da identidad. Que nunca muera el merengue, porque en cada nota de güira y tambora late el corazón dominicano”, dijo entre aplausos.

Durante la ceremonia, el empresario y productor musical Luis Medrano elogió la trayectoria de Acosta, destacándolo como un artista íntegro y embajador de la cultura dominicana. “Héctor Acosta es un símbolo del esfuerzo, la disciplina y el talento nacional. Su carrera ha trascendido fronteras y su ejemplo inspira a las futuras generaciones de músicos”, señaló.

El senador Ramón Rogelio Genao también resaltó el valor del homenaje: “Reconocer a Héctor Acosta no solo es honrar a un artista, es rendir tributo a la dominicanidad, al esfuerzo de quien ha llevado con orgullo el merengue a los escenarios más importantes del mundo.”

El festival, que reunió a más de 20 artistas nacionales, ofreció una cartelera de lujo con presentaciones de Fefita La Grande, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Manny Cruz, Raquel Arias, Kinito Méndez, Krisspy, entre otros exponentes del género.

Con un despliegue de luces, pantallas gigantes y un ambiente de alegría, el público disfrutó durante horas de un espectáculo cargado de ritmo, color y orgullo nacional, consolidando a Jarabacoa como el nuevo epicentro del merengue en la República Dominicana.

El alcalde Joselito Abreu agradeció la presencia del público y el apoyo del Gobierno central, señalando que eventos como este impulsan el turismo, la economía y la cultura local. “Hoy Jarabacoa suena en todo el país y en el mundo por una buena razón: por celebrar lo mejor de lo nuestro, el merengue”, expresó.

El homenaje a “El Torito” culminó con un cierre espectacular, donde el artista interpretó algunos de sus mayores éxitos como Me voy, Amorcito enfermito, Sin merengue no hay fiesta y Pa’ que me perdones, recibiendo una ovación de pie del público.

Con este reconocimiento, el Súper Ultra Mega Merengazo reafirma su compromiso con la promoción del merengue y su misión de rendir homenaje a los artistas que han dedicado su vida a mantener viva la identidad cultural dominicana.

