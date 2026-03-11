Hacienda Biológica Virginia rescata la esencia del campo cibaeño con turismo sostenible

Santiago de los Caballeros, R.D.– En la comunidad de Jacagua, en Santiago de los Caballeros, se encuentra la Hacienda Biológica Virginia, un espacio que invita a los visitantes a redescubrir la esencia del campo cibaeño y a conectarse con la naturaleza, la historia y las tradiciones dominicanas.

Este proyecto propone una experiencia que recrea el encanto de la vida rural de los años 50, combinando el respeto por el medio ambiente con actividades que permiten disfrutar de la gastronomía, la cultura y el paisaje natural del Cibao.

De acuerdo con Lourdes Tapia Benoit, el concepto del lugar integra dos pilares fundamentales: la agricultura ecológica y el turismo rural sostenible, ofreciendo una experiencia que nutre tanto la tierra como el espíritu.

Tapia Benoit explicó que la hacienda busca ofrecer a los visitantes un espacio de descanso y conexión con lo auténticamente dominicano, donde es posible experimentar la tranquilidad del entorno campestre y disfrutar de actividades pensadas para el bienestar y la contemplación.

Entre los espacios más emblemáticos del lugar se encuentran el Jardín del Café, el Gazebo del Bosque, el Jardín de las Aves y el Jardín de las Plantas Aromáticas y Medicinales, además del simbólico Pozo de la Felicidad y una reserva natural con senderos diseñados para la práctica de grounding o conexión con la naturaleza.

La hacienda ofrece un total de 18 experiencias diferentes orientadas al disfrute de la naturaleza y la cultura local, entre ellas desayunos familiares, visitas guiadas, brunches campestres, degustaciones de café e infusiones y talleres sensoriales con plantas aromáticas.

También se organizan actividades como tardes de degustación de mieles y quesos, preparación de sandwiches fríos, encuentros culturales en el Patio Cibaeño, sesiones de bienestar llamadas Armonía Vital y Sinfonía Existencial, así como celebraciones privadas en formato boutique.

El componente sostenible del proyecto también se refleja en su sistema de producción agrícola, el cual incorpora tecnologías diseñadas para optimizar el uso de los recursos naturales.

El ingeniero Alfredo Lanzo desarrolló un sistema tecnológico propio que combina software, hardware y una aplicación especializada para controlar la irrigación por goteo automatizada de las plantaciones.

Este sistema permite administrar el agua de forma eficiente, evitando desperdicios y garantizando que cada cultivo reciba la cantidad exacta necesaria para su desarrollo.

Además de su producción agrícola, la hacienda también promueve el trabajo de otros emprendedores locales al ofrecer productos artesanales y ecológicos, como miel de El Enjambre, galletas saludables Torresuly, aceites esenciales de Ozúa, productos derivados de la colmena de Mamá Nonora y el café de especialidad Sibirú.

Tapia Benoit destacó que esta colaboración forma parte del modelo sostenible del proyecto, que busca impulsar el desarrollo de emprendimientos locales y fortalecer la economía rural.

Las personas interesadas en conocer este espacio pueden coordinar su visita a través del número de WhatsApp 829-648-8589 o mediante las redes sociales oficiales de la Hacienda Biológica Virginia.

Con información Tyrone Dotel

