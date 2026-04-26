“Habrá disparos”: comentario de vocera de la Casa Blanca se vuelve viral tras tiroteo en cena de corresponsales

Washington, D.C.– Un comentario realizado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se volvió viral en redes sociales luego del tiroteo registrado durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que participaba el presidente Donald Trump.

Poco antes de iniciar la actividad en el hotel Washington Hilton, Leavitt dijo en tono de broma que esa noche habría “algunos disparos en la sala”, haciendo referencia al discurso enérgico que ofrecería Trump durante la tradicional cena con periodistas y funcionarios.

🔫🗣"HABRÁ DISPAROS": Se hace viral un comentario 'profético' de la vocera de la Casa Blanca



Karoline Leavitt declaró justo antes de la Cena con Corresponsales en Washington que habrá "algunos disparos" y llamó a la gente a seguir el evento. https://t.co/WVrjFRzOPe pic.twitter.com/Ym24yPC2rC — RT en Español (@ActualidadRT) April 26, 2026

“Esta noche habrá algunos disparos en la sala. Así que todo el mundo debería sintonizar. Va a estar realmente genial”, expresó la vocera, aclarando luego que se refería al estilo fuerte, directo y apasionado del mandatario durante su intervención pública.

Leavitt explicó además que el discurso sería “al más puro estilo de Donald J. Trump”, asegurando que sería divertido y entretenido. También confirmó que el propio presidente redactó gran parte de sus palabras y no permitió que otros asumieran ese trabajo.

Sin embargo, minutos después de esas declaraciones, el evento se vio interrumpido por un verdadero incidente armado que obligó a evacuar de inmediato al presidente Trump, a la primera dama Melania Trump, funcionarios de la administración y varios miembros del Congreso.

El Servicio Secreto confirmó que todas las personas bajo protección se encuentran a salvo y que un sospechoso fue detenido tras intentar ingresar armado al lugar. Según las autoridades, el individuo llevaba múltiples armas y fue interceptado en uno de los controles de seguridad del hotel.

La Policía informó que el sospechoso intercambió disparos con agentes del orden antes de ser reducido. Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas, aunque se encuentra fuera de peligro y hospitalizado en condición estable.

El detenido, identificado preliminarmente como un hombre de unos 30 años procedente de California, será presentado ante un tribunal por dos cargos federales. Las autoridades creen que actuó solo y continúan investigando el caso, mientras el comentario previo de Leavitt sigue generando fuertes reacciones en redes sociales.

Con información de actualidad.rt.com