Guillermo Francella será homenajeado con el Premio PLATINO de Honor 2026 por su trayectoria internacional

Bartolo García

Madrid.– El reconocido actor argentino Guillermo Francella será galardonado con el Premio PLATINO de Honor 2026, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, durante la gala de los Premios PLATINO XCARET que se celebrará el próximo 9 de mayo en México.

El anuncio fue realizado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, entidades organizadoras del evento, que resaltaron la amplia contribución del actor al desarrollo del audiovisual iberoamericano.

Con más de cuatro décadas de carrera, Francella se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Argentina, destacándose por su versatilidad para interpretar tanto roles cómicos como dramáticos en cine, televisión y teatro.

En el ámbito televisivo, el actor protagonizó exitosas producciones como Casados con hijos y Poné a Francella, logrando una conexión única con el público y obteniendo múltiples premios Premios Martín Fierro, incluyendo el prestigioso Martín Fierro de Oro.

Su carrera cinematográfica dio un salto internacional con su participación en la aclamada película El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, la cual ganó el Premio Óscar a Mejor Película Extranjera y es considerada una obra emblemática del cine iberoamericano.

Posteriormente, el actor ha continuado cosechando éxitos con producciones como El clan, donde interpretó a Arquímedes Puccio, papel que le valió el Premio PLATINO a Mejor Interpretación Masculina, consolidando su reconocimiento en el ámbito dramático.

En los últimos años, Francella también ha incursionado con éxito en plataformas digitales, protagonizando películas como Granizo y series como El encargado, que han tenido gran repercusión en América Latina y España.

El Premio PLATINO de Honor reconoce no solo su extensa filmografía, sino también su capacidad para evolucionar junto a la industria, aportando a la construcción de un patrimonio cultural audiovisual en español.

Con este reconocimiento, el actor se suma a una selecta lista de figuras galardonadas en ediciones anteriores, entre ellas Eva Longoria, Benicio del Toro y Antonio Banderas, quienes han dejado huella en el cine iberoamericano.

La ceremonia de los Premios PLATINO XCARET se llevará a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el reconocimiento del talento audiovisual de Iberoamérica.