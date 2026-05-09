Guillermo Francella celebra reconocimiento a su trayectoria en Premios PLATINO 2026

Bartolo García

Riviera Maya, México.– El reconocido actor argentino Guillermo Francella expresó su agradecimiento tras ser distinguido con el Premio PLATINO de Honor 2026, galardón que recibirá durante la ceremonia de los Premios PLATINO Xcaret en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.

Francella definió el reconocimiento como “un premio al camino recorrido” y valoró el crecimiento y prestigio que ha alcanzado esta premiación dentro de la industria audiovisual iberoamericana.

Durante su intervención, el intérprete recordó que descubrió su pasión por la actuación luego de finalizar la escuela, cuando participó en la obra “Charlatanes”, experiencia que le hizo comprender que el escenario sería “su lugar en el mundo”.

El actor destacó además que a lo largo de su carrera ha asumido constantes desafíos interpretativos, moviéndose entre la comedia, el drama y el thriller, siempre apostando por la transformación de sus personajes y la conexión con el público.

El Premio PLATINO de Honor reconoce precisamente la versatilidad y permanencia de Francella en la industria, cuya trayectoria incluye producciones emblemáticas como “El secreto de sus ojos”, “El Clan”, “Mi obra maestra”, “El encargado” y “Homo Argentum”.

Durante el homenaje, el presidente de EGEDA y de los Premios PLATINO, Enrique Cerezo, resaltó la capacidad del actor para reinventarse constantemente y generar empatía con distintas generaciones de espectadores, calificando su vigencia como “arrolladora”.

La jornada también incluyó la entrega de los Premios PLATINO del Público, donde fueron reconocidas producciones y actuaciones destacadas del audiovisual iberoamericano, reafirmando el crecimiento y la relevancia internacional de la industria regional.