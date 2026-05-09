Abinader pone a Costa Rica como ejemplo regional en innovación y zonas francas

Bartolo García

San José, Costa Rica.— El presidente Luis Abinader resaltó este viernes a Costa Rica como un referente regional en el desarrollo de zonas francas de alto valor agregado, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología, dispositivos médicos y equipos eléctricos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, celebrada en el Estadio Nacional de San José, donde también destacó las sólidas relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

Laura Fernández Delgado

El mandatario explicó que la República Dominicana trabaja actualmente en el fortalecimiento de su modelo de zonas francas, con el propósito de generar empleos de mayor calidad, mejores salarios y nuevas oportunidades económicas para la población dominicana.

Abinader indicó que el país avanza hacia una transformación industrial basada en la innovación y la tecnología, impulsando sectores estratégicos que permitan elevar la competitividad y atraer nuevas inversiones internacionales.

Asimismo, destacó que Costa Rica ha logrado consolidar un modelo exitoso de manufactura avanzada y zonas francas tecnológicas, convirtiéndose en una referencia para otras economías de América Latina.

“Costa Rica ha sido evidentemente un ejemplo también en esa zona franca de mayor valor agregado; por tanto, esa buena práctica nosotros también la hemos estado siguiendo hace dos años”, expresó el jefe de Estado durante un intercambio con periodistas.

Durante su visita oficial, el presidente dominicano también valoró el fortalecimiento de los vínculos regionales y la importancia de mantener una agenda de cooperación que favorezca el crecimiento económico y la integración entre ambos países.

El mandatario aprovechó además para felicitar al periódico El Nuevo Diario por su 45 aniversario, resaltando la evolución del medio de comunicación y su consolidación tanto en el ámbito impreso como digital.