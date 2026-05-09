Escenario 360 celebrará a las madres con un gran maratón de humor de tres noches

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– Escenario 360 anunció la realización del primer gran maratón del humor dominicano “3+3+3 para Mamá”, un evento especial que se celebrará los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026, como parte de las festividades del Día de las Madres.

La propuesta reunirá durante tres noches consecutivas a reconocidos comediantes nacionales e internacionales, ofreciendo un espectáculo cargado de risas y entretenimiento para toda la familia. Cada jornada contará con la participación de nueve humoristas en escena.

El CEO de Escenario 360, Joaquín Geara, explicó que el evento incluirá tres humoristas dominicanos fijos y tres artistas internacionales permanentes durante las tres noches, entre ellos Iván Camejo, desde Cuba; el mago Hansel, desde Puerto Rico; y Alex Costa, desde Costa Rica.

A ellos se sumarán figuras icónicas del humor dominicano como Cuquín Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco “Boruga”, quienes compartirán escenario con invitados especiales diferentes cada día.

Para la función del viernes 29 de mayo estarán como invitados Jochy Jochy, Aquiles Correa y Jinita; mientras que el sábado 30 subirán a escena Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero. El cierre del domingo 31, coincidiendo con el Día de las Madres, contará con Ariel Santana, Starlyn Ramírez y Fernando Pucheu.

El evento tendrá como moderador y conductor principal a Carlos Alfredo Fatule, quien será el encargado de enlazar cada presentación y mantener el ambiente festivo durante las tres noches del espectáculo.

Las funciones iniciarán a las 8:30 de la noche en Escenario 360, y las boletas ya están disponibles a través de Tix.do y en la boletería del establecimiento, consolidándose como una de las principales propuestas de entretenimiento para celebrar a las madres en República Dominicana.