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Alcaldía de Santiago fortalece cultura de transparencia con taller institucional

La capacitación abordó temas de ética pública, integridad gubernamental y cumplimiento normativo dentro de la gestión municipal
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Alcaldia de Santiago fortalece cultura de transparencia con taller institucional

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago realizó este viernes un taller de sensibilización institucional enfocado en fortalecer la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo dentro de la administración municipal.

La jornada se desarrolló en cumplimiento del Decreto 791-21 y las resoluciones 01-2022 y 01-2026 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como parte de las acciones orientadas a consolidar buenas prácticas en la función pública.

El taller fue organizado por la directora de Recursos Humanos, Ingrid Ducoudray, y estuvo a cargo de Priscila Concha, directora de Acceso a la Información de la institución. La actividad fue encabezada por la vicealcaldesa Mariana Moreno junto a directores y encargados departamentales del cabildo.

Durante el encuentro, realizado en el Salón Juan Pablo Duarte, los participantes recibieron orientaciones sobre el proceso de conformación de comisiones internas y las disposiciones establecidas para fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión municipal.

Asimismo, fueron abordados temas relacionados con ética pública, rendición de cuentas, transparencia y cumplimiento normativo, con el objetivo de promover una administración más eficiente y comprometida con el servicio ciudadano.

La Alcaldía de Santiago destacó que este tipo de capacitaciones forman parte de su estrategia para consolidar una cultura de integridad y reafirmar su compromiso con una gestión municipal transparente, eficiente y alineada a las normativas establecidas por la DIGEIG.

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