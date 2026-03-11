Guido Gómez Mazara participará este miércoles en panel de Georgetown University sobre redes, infraestructura digital y gobernanza tecnológica

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, participará este miércoles como panelista invitado en el encuentro “Tech & Geopolitics: How Countries Make Strategic Decisions About Networks (Tecnología y geopolítica: cómo los países toman decisiones estratégicas sobre redes), que se celebrará en la McDonough School of Business de Georgetown University, en Washington, Estados Unidos.

La invitación fue extendida por el Georgetown Americas Institute y el Latin America Leadership Program, entidades organizadoras del panel, que reunirá voces del ámbito académico, institucional y del sector privado para analizar cómo los países toman decisiones estratégicas sobre redes e infraestructura digital.

De acuerdo con la comunicación oficial remitida por Georgetown University, el panel abordará temas vinculados con la infraestructura tecnológica que sostiene la vida cotidiana, entre ellos las redes móviles, los servicios en la nube, los flujos de datos y la ciberseguridad.

El diálogo también examinará, desde una perspectiva práctica, cómo los líderes equilibran factores como la seguridad, la asequibilidad, la innovación y el riesgo geopolítico al momento de seleccionar tecnologías, socios estratégicos y enfoques de gobernanza en un contexto internacional cada vez más complejo.

La participación de Gómez Mazara responde al interés de los organizadores en incorporar su perspectiva sobre la manera en que los gobiernos pueden armonizar conectividad, innovación, resiliencia institucional y confianza pública al tomar decisiones sobre infraestructura digital.

El panel se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo, de 4:00 de la tarde a 5:30, en el Fisher Colloquium del Hariri Building. La actividad será moderada por Ricardo Ernst, director ejecutivo del Georgetown University Latin America Leadership Program, y contará además con la participación de un profesor de Georgetown y un representante del sector privado.