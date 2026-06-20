Medios digitales conocen claves de la transformación educativa que impulsa el país

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa presentó a periodistas y representantes de medios digitales los principales ejes de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, una iniciativa orientada a promover la participación ciudadana y fortalecer el debate sobre el rumbo del sistema educativo nacional.

El proceso, impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el INFOTEP, se fundamenta en tres pilares esenciales: participación ciudadana e inclusiva, concertación multisectorial y legitimidad democrática en la toma de decisiones.

Rafael Santos Badía, Maira Morla, Ayacx Mercedes y Fahd Yamani Jacobo

Durante el encuentro, las autoridades explicaron que estos principios buscan garantizar la representación de todos los sectores de la sociedad, fomentar la construcción de consensos y fortalecer la transparencia y la corresponsabilidad en el diseño de una educación alineada con las necesidades actuales y futuras del país.

Como parte de la jornada, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, impartió la conferencia “El papel de los medios digitales en la transformación educativa”, donde destacó que la ciencia, la tecnología y la innovación serán componentes fundamentales del nuevo sistema educativo dominicano. Asimismo, señaló que la reforma busca una mayor articulación entre los distintos subsistemas educativos para responder mejor a las demandas del mercado laboral y del desarrollo nacional.

Santos Badía definió el proceso como una apuesta por una “educación para la vida”, orientada a garantizar que los estudiantes desarrollen competencias y habilidades que les permitan acceder a empleos de calidad y mejorar sus oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Por su parte, la directora general del INFOTEP, Maira Morla, afirmó que el país está inmerso en una discusión histórica sobre cómo educar a las próximas generaciones. Mientras tanto, el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo del MINERD, Ayacx Mercedes, resaltó la alta participación registrada en las primeras jornadas de consulta realizadas en las regiones El Valle y Enriquillo, donde las expectativas de asistencia fueron superadas significativamente.

La Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI), representada por su director de Capacitación, Fahd Yamani Jacobo, expresó su respaldo al proceso y exhortó a periodistas, comunicadores y creadores de contenido a involucrarse activamente en la difusión de esta consulta nacional. Las autoridades destacaron que los aportes recogidos en los distintos encuentros servirán de base para construir un sistema educativo más inclusivo, pertinente, moderno y conectado con las aspiraciones de desarrollo de la República Dominicana.