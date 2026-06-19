Gobierno congela precios de los combustibles esenciales y destina RD$399 millones en subsidios

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó que mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales como parte de las medidas contempladas en el Plan Anti-Crisis, destinado a proteger el poder adquisitivo de las familias y preservar la estabilidad económica frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

A través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se anunció la asignación de RD$399.4 millones en subsidios para esta semana, con el objetivo de evitar aumentos en los combustibles de mayor consumo, pese al comportamiento del petróleo en los mercados internacionales, donde el crudo WTI promedió US$81.24 por barril.

Las autoridades explicaron que el mecanismo de estabilización permitirá mantener congelados los precios de los combustibles esenciales durante los próximos 90 días, siempre que el precio internacional del petróleo no supere los US$95 por barril, garantizando así mayor previsibilidad para consumidores y sectores productivos.

Dentro de los combustibles protegidos por esta medida se encuentran la gasolina premium, gasolina regular, gasoil regular, gasoil óptimo y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), productos considerados fundamentales para la movilidad, el transporte y las actividades económicas del país.

Mientras tanto, el MICM informó reducciones significativas en otros derivados del petróleo. El avtur bajará RD$22.53 por galón, el kerosene RD$23.40, el fuel oíl #6 RD$17.19 y el fuel oíl 1%S RD$15.30, reflejando el comportamiento reciente de los precios internacionales de estos combustibles.

Para la semana del 20 al 26 de junio de 2026, la gasolina premium se venderá a RD$341.10 por galón, la regular a RD$310.50, el gasoil regular a RD$262.80, el gasoil óptimo a RD$293.10, mientras que el GLP mantendrá su precio en RD$137.20 por galón y el gas natural en RD$43.97 por metro cúbico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes reiteró que estas acciones buscan mitigar el impacto de la crisis internacional sobre la economía nacional, fortalecer la estabilidad de los precios internos y brindar mayor protección a los hogares dominicanos frente a las variaciones del mercado energético global.