Fashion Freak Fest 2026 celebrará “Maison Caribe”, una apuesta por la moda con identidad y proyección internacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Fashion Freak Fest anunció la celebración de su cuarta edición los próximos 3 y 4 de julio de 2026 en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, presentando el concepto “Maison Caribe”, una propuesta creativa que busca redefinir la moda desde una visión contemporánea del Caribe, fusionando identidad, cultura, sofisticación e innovación.

Mayra Delgado

Treisi Colome, Dorian Fonseca y Solenni Vásquez

Cindy Terrero, Eddy Gómez y Claudia Mejía

La presentación oficial del evento se realizó en Amazonia Social Club, donde se dieron cita diseñadores, empresarios, representantes de la industria de la moda y la belleza, medios de comunicación e invitados especiales. La iniciativa es liderada por la comunicadora, productora y promotora de moda Marielle Araujo, creadora de una plataforma que impulsa el talento creativo y fortalece el ecosistema de la moda en República Dominicana.

Giovanni Bruggisser y Niky de Bruggisser

Manuel Febrillet y Radhamés Espíritu

Paloma De la Cruz y Patty Astacio

Inspirado en el concepto de una maison como espacio de creación y expresión artística, “Maison Caribe” propone una narrativa estética que resalta la riqueza cultural de la región bajo el lema “Wear the Island”, invitando al público a descubrir una nueva visión de la identidad caribeña a través del diseño y la moda.

Gisel Ventura

Marcelle Cordero, Marielle Araujo, Maria Isabel Velez y Patricia Acosta

La programación incluirá la participación de 20 diseñadores y marcas nacionales e internacionales, entre ellos Giannina Azar, Jeanette Limas, Yohanna Gursey, Wilson Alcéquiez, Marisol Henríquez, Joel Reyes, Victor y Jesse, además de talentos emergentes y consolidados de República Dominicana, Estados Unidos y México. Los desfiles estarán bajo la dirección del reconocido experto en moda Sócrates McKinney.

Pilar Ricart, Celeste Pérez y Giselle Mancebo

Stalin Victoria y Sophia Sanabria

Como invitado especial, el evento contará con la presencia de José Forteza, editor senior de Vogue Latinoamérica y presidente honorario de Fashion Designers of Latin America (FDLA), quien aportará su experiencia y visión internacional a esta importante plataforma de la moda caribeña.

Marcelle Cordero, Marielle Araujo, Maria Isabel Velez y Patricia Acosta

Además de los desfiles, Fashion Freak Fest 2026 desarrollará un amplio programa de actividades que incluye el Market de Experiencias, espacios interactivos para marcas de belleza y estilo de vida, así como las conferencias Fashion Freak Talks, donde destacados profesionales abordarán temas relacionados con moda, bienestar, salud, belleza, fotografía, emprendimiento y tendencias del sector.

Diseñadores que participan en el evento

Como una de las principales novedades de esta edición, será presentada oficialmente la Revista Fashion Freak, una nueva plataforma editorial dedicada a resaltar historias, tendencias y protagonistas de la industria de la moda y la belleza. Con esta propuesta, Fashion Freak Fest reafirma su posicionamiento como uno de los eventos más importantes del calendario creativo y de estilo de vida de la República Dominicana.